https://crimea.ria.ru/20260330/krymskiy-kagor-priznali-odnim-iz-luchshikh-v-rossii-1154731948.html

Крымский кагор признали одним из лучших в России

2026-03-30T08:13

виноделие в крыму

виноделие

крым

роскачество

новости

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/06/1115540644_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_24053811276e4d4a12ec70c671053d1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Эксперты Роскачества в преддверии Пасхи составили рейтинг лучших кагоров России. В тройку лидеров вошел кагор от винзавода "Массандра". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Роскачества."Ежегодно эксперты "Винного гида России" исследуют несколько сотен наименований отечественного вина, отбирая лучшие образцы в каждой из категорий. Особое место среди крепленых вин занимают кагоры, пик продаж которых приходится на пасхальные праздники", - говорится в сообщении.В этом году специалисты оценили 23 наименования винодельческой продукции 14 торговых марок. По итогам исследования все изученные российские кагоры продемонстрировали высокое качество и набрали по 100-балльной шкале не менее 83 баллов.Лучшим ординарным кагором стал "Партенит", производимый крымским винодельческим предприятием "Массандра". Лучшим выдержанным и марочным кагорами признаны кагоры, произведенные винодельнями Краснодарского края – "Анчелотта Таманская" и "Фанагория" соответственно.Эксперты отметили, что кагор относится к группе крепленых и ликерных вин, для производства которых используются только красные сорта винограда и применяются технологии нагрева виноградного сока с мезгой (кожицей и косточками ягод) с последующим спиртованием. В зависимости от дальнейшей выдержки кагоры делятся на ординарные, выдержанные, марочные и коллекционные.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

