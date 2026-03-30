Крымский кагор признали одним из лучших в России
Эксперты Роскачества в преддверии Пасхи составили рейтинг лучших кагоров России. В тройку лидеров вошел кагор от винзавода "Массандра". Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 30.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Эксперты Роскачества в преддверии Пасхи составили рейтинг лучших кагоров России. В тройку лидеров вошел кагор от винзавода "Массандра". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Роскачества."Ежегодно эксперты "Винного гида России" исследуют несколько сотен наименований отечественного вина, отбирая лучшие образцы в каждой из категорий. Особое место среди крепленых вин занимают кагоры, пик продаж которых приходится на пасхальные праздники", - говорится в сообщении.В этом году специалисты оценили 23 наименования винодельческой продукции 14 торговых марок. По итогам исследования все изученные российские кагоры продемонстрировали высокое качество и набрали по 100-балльной шкале не менее 83 баллов.Лучшим ординарным кагором стал "Партенит", производимый крымским винодельческим предприятием "Массандра". Лучшим выдержанным и марочным кагорами признаны кагоры, произведенные винодельнями Краснодарского края – "Анчелотта Таманская" и "Фанагория" соответственно.Эксперты отметили, что кагор относится к группе крепленых и ликерных вин, для производства которых используются только красные сорта винограда и применяются технологии нагрева виноградного сока с мезгой (кожицей и косточками ягод) с последующим спиртованием. В зависимости от дальнейшей выдержки кагоры делятся на ординарные, выдержанные, марочные и коллекционные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин Полусладкие розовые вина Крыма и Севастополя признаны лучшими в России Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов
Крымский кагор вошел в тройку лучших в стране по версии Роскачества
