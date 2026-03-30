Крымский кагор признали одним из лучших в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Эксперты Роскачества в преддверии Пасхи составили рейтинг лучших кагоров России. В тройку лидеров вошел кагор от винзавода "Массандра". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Роскачества.
"Ежегодно эксперты "Винного гида России" исследуют несколько сотен наименований отечественного вина, отбирая лучшие образцы в каждой из категорий. Особое место среди крепленых вин занимают кагоры, пик продаж которых приходится на пасхальные праздники", - говорится в сообщении.
В этом году специалисты оценили 23 наименования винодельческой продукции 14 торговых марок. По итогам исследования все изученные российские кагоры продемонстрировали высокое качество и набрали по 100-балльной шкале не менее 83 баллов.
Лучшим ординарным кагором стал "Партенит", производимый крымским винодельческим предприятием "Массандра". Лучшим выдержанным и марочным кагорами признаны кагоры, произведенные винодельнями Краснодарского края – "Анчелотта Таманская" и "Фанагория" соответственно.
Эксперты отметили, что кагор относится к группе крепленых и ликерных вин, для производства которых используются только красные сорта винограда и применяются технологии нагрева виноградного сока с мезгой (кожицей и косточками ягод) с последующим спиртованием. В зависимости от дальнейшей выдержки кагоры делятся на ординарные, выдержанные, марочные и коллекционные.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин
Полусладкие розовые вина Крыма и Севастополя признаны лучшими в России
Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов
 
09:40В Крыму 18-летний пособник мошенников обманывал пенсионеров
09:31Охота по правилам: какая ответственность ждет нарушителей в Крыму
09:20Крым выбирают для спонтанного отдыха – цены и города
09:07Наводнение в Дагестане сегодня: эвакуированы жители четырех сел
08:58В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ
08:53Более 50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
08:40Мощная вспышка произошла на Солнце
08:26Какая погода будет в Крыму в апреле – прогноз от ФОБОС
08:13Крымский кагор признали одним из лучших в России
07:52"Така любовь": 15 лет со дня смерти Людмилы Гурченко
07:38Над Крымом и другими регионами России сбили 102 вражеских беспилотника
07:35Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике
07:23Трамп сделал заявление о ходе переговоров с Ираном
07:11В Севастополе разрушается исторический дом - будет возбуждено уголовное дело
06:56Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникам
06:38Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог
06:25Трамп хочет Иранскую нефть по примеру Венесуэлы
06:04Двое детей и взрослый пострадали в результате удара дрона ВСУ по Краснодару
00:01Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 30 марта
Лента новостейМолния