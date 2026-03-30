https://crimea.ria.ru/20260330/krymchane-mogut-vospolzovatsya-rasshirennoy-programmoy-dispanserizatsii-1154650739.html

Крымчане могут воспользоваться расширенной программой диспансеризации

Жители Крыма могут в 2026 году воспользоваться расширенной программой диспансеризации и пройти дополнительные исследования для выявления рисков... РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T15:00

крыммедстрах

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

диспансеризация

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154650627_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_a747c69723a3924a3defdaf93ffc42b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Жители Крыма могут в 2026 году воспользоваться расширенной программой диспансеризации и пройти дополнительные исследования для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний, инфекционных и репродуктивных патологий, сообщили в страховой компании "Крыммедстрах".Профилактические мероприятия, предусмотренные приказом Минздрава РФ, проводятся бесплатно по полису ОМС.Диспансеризация репродуктивного здоровья для женщин дополнена исследованиями на вирус папилломы человека (ВПЧ) (один раз в 5 лет в возрасте 21-49 лет) и жидкостной цитологией, которую будут проводить в случае положительного анализа на ВПЧ. Это диагностика патологий, способных приводить к бесплодию.Маломобильные граждане, нуждающиеся в постороннем уходе и проживающие в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, для прохождения диспансеризации могут быть госпитализированы в стационар на срок до трех дней.Как отмечается в сообщении, работодатель может организовать прохождение профилактических мероприятий на своей территории. Для согласования выездного формата диспансеризации организации нужно обратиться к руководству медицинской организации или в страховую медицинскую компанию. Если нет возможности организовать диспансеризацию или профосмотр на рабочем месте, сотрудника можно освободить от исполнения трудовых обязанностей на один или два дня (в зависимости от его возраста) для прохождения профмероприятий в поликлинике.Узнать результаты прохождения профилактических мероприятий можно в разделе "Мое здоровье" личного кабинета портала "Госуслуг" или в ходе очного приема у медработника, ответственного за проведение таких мероприятий. Также в личном кабинете можно запросить выписку об оказанных по ОМС услугах.По данным "Крыммедстраха", около 624 тысяч застрахованных в компании крымчан и севастопольцев старше 18 лет прошли в минувшем году профилактические мероприятия, обратившись в медицинскую организацию по приглашению страховой компании или самостоятельно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

