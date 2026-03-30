Крым выбирают для спонтанного отдыха – цены и города - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Крым выбирают для спонтанного отдыха – цены и города
Ялта, Севастополь и Симферополь вошли в десятку самых популярных направлений марта 2026 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания... РИА Новости Крым, 30.03.2026
Крым выбирают для спонтанного отдыха – цены и города

09:20 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Ялта, Севастополь и Симферополь вошли в десятку самых популярных направлений марта 2026 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
По данным аналитиков платформы, спонтанный отдых в Ялте чаще всего бронируют на двое суток. Средняя цена за номер в курортной столице Крыма составляет 4183 рубля. В Севастополе и Симферополе туристы также предпочитают останавливаться на две ночи. Цены на размещение – 2798 и 3652 рубля соответственно.
Также в лидеры вышли Сочи со средней ценой за номер в 3149 рублей, Казань – 3284, Геленджик – 3614 и Нижний Новгород – 3112 рублей. Возглавили рейтинг Москва, где номер в среднем обойдется в 3700 рублей, Санкт-Петербург – 3516 и Краснодар – 2790 рублей.
Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте, сообщал ранее сервис Твил.Ру.
