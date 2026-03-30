Крым и Севастополь получат 53 млн рублей на подключение домов льготников к газу - РИА Новости Крым, 30.03.2026

На подключение домов льготников к газовым сетям в 2026 году из федерального бюджета направят 1 млрд рублей, из них Крыму и Севастополю выделят более 50... РИА Новости Крым, 30.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. На подключение домов льготников к газовым сетям в 2026 году из федерального бюджета направят 1 млрд рублей, из них Крыму и Севастополю выделят более 50 миллионов. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.Участникам программы социальной газификации, имеющим право на льготы, предоставят субсидию на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям.В правительстве рассчитывают, что с помощью выделенных средств будет заключено более 11 тысяч договоров на подключение домов льготников к газовым сетям.Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по подключению дома к газу и приобретению необходимого газового оборудования. По словам Михаила Мишустина, уже свыше 1 млн домовладений присоединились к единой системе газоснабжения в рамках программы.

