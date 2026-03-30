https://crimea.ria.ru/20260330/krym-i-sevastopol-poluchat-53-mln-rubley-na-podklyuchenie-domov-lgotnikov-k-gazu--1154749910.html
Крым и Севастополь получат 53 млн рублей на подключение домов льготников к газу
На подключение домов льготников к газовым сетям в 2026 году из федерального бюджета направят 1 млрд рублей, из них Крыму и Севастополю выделят более 50... РИА Новости Крым, 30.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453388_0:90:867:577_1920x0_80_0_0_013ae5ec00dbe7d6c9d121614ce3b8d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. На подключение домов льготников к газовым сетям в 2026 году из федерального бюджета направят 1 млрд рублей, из них Крыму и Севастополю выделят более 50 миллионов. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.Участникам программы социальной газификации, имеющим право на льготы, предоставят субсидию на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям.В правительстве рассчитывают, что с помощью выделенных средств будет заключено более 11 тысяч договоров на подключение домов льготников к газовым сетям.Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по подключению дома к газу и приобретению необходимого газового оборудования. По словам Михаила Мишустина, уже свыше 1 млн домовладений присоединились к единой системе газоснабжения в рамках программы.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453388_21:0:790:577_1920x0_80_0_0_9cf730ed815d146752fa04c5ab6758df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Крым и Севастополь получат более 50 млн рублей на подключение домов льготников к газу
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. На подключение домов льготников к газовым сетям в 2026 году из федерального бюджета направят 1 млрд рублей, из них Крыму и Севастополю выделят более 50 миллионов. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Средства на условиях софинансирования получат 56 регионов, которые заявили о такой потребности. Так, согласно документу, Республика Крым получит 40,3 миллиона рублей. Севастополю выделят 13,6 миллионов рублей.
Участникам программы социальной газификации, имеющим право на льготы, предоставят субсидию на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям.
"Такую поддержку получают многодетные родители, люди с невысокими доходами, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами", - перечислили в кабмине.
В правительстве рассчитывают, что с помощью выделенных средств будет заключено более 11 тысяч договоров на подключение домов льготников к газовым сетям.
Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по подключению дома к газу и приобретению необходимого газового оборудования. По словам Михаила Мишустина, уже свыше 1 млн домовладений присоединились к единой системе газоснабжения в рамках программы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
