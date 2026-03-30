https://crimea.ria.ru/20260330/kogda-ssha-zakonchat-voynu-v-irane--prognoz-eksperta-1154740219.html

Когда США закончат войну в Иране – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 30.03.2026

Военная операция США против Ирана будет завершена до 28 апреля – в этот день окончится двухмесячный срок, в который американский президент может вести ту или... РИА Новости Крым, 30.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140863301_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_501b59453cd7b9a4a56aff064743d61f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Военная операция США против Ирана будет завершена до 28 апреля – в этот день окончится двухмесячный срок, в который американский президент может вести ту или иную военную кампанию без одобрения Конгресса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.В этой связи, по мнению Гусева, до наступления этой даты Белый дом может активизировать боевые действия. При этом сценарий сухопутной операции против Ирана чреват для президента США огромными рисками, поскольку в случае массовой гибели американских военных Республиканская партия потерпит серьезное поражение на ноябрьских выборах в парламент. По словам аналитика, "Америка содрогнется, увидев гробы своих граждан".Ранее Трамп заявил, что Иран согласился с большей частью американского мирного плана, состоящего из 15 пунктов. Однако, по словам главы Белого дома, США хотят предъявить Тегерану дополнительные требования.Также американский лидер заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию КитаяТрамп продлил мораторий на удары по энергетике ИранаПроход через Ормузский пролив хотят сделать платным

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

