Когда США закончат войну в Иране – прогноз эксперта
Военная операция США против Ирана будет завершена до 28 апреля – в этот день окончится двухмесячный срок, в который американский президент может вести ту или...
2026-03-30T22:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым.
Военная операция США против Ирана будет завершена до 28 апреля – в этот день окончится двухмесячный срок, в который американский президент может вести ту или иную военную кампанию без одобрения Конгресса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"У (президента США Дональда) Трампа дедлайн до 28 апреля. В этот день завершится предусмотренный конституцией двухмесячный срок, когда президент может самостоятельно вести войну. Дальше уже решает Конгресс. И я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Конгресс разрешил Трампу и дальше проводить эту операцию", – сказал политолог.
В этой связи, по мнению Гусева, до наступления этой даты Белый дом может активизировать боевые действия. При этом сценарий сухопутной операции против Ирана чреват для президента США огромными рисками, поскольку в случае массовой гибели американских военных Республиканская партия потерпит серьезное поражение на ноябрьских выборах в парламент. По словам аналитика, "Америка содрогнется, увидев гробы своих граждан".
"28 апреля Трамп не получит разрешение. Независимо от того, сколько морпехов там высадится, Конгресс примет решение прекратить эту войну. А Трамп в очередной раз выкрутится, заявив, что он "всех победил и прекратил девятую войну", а у Ирана "ничего нет и все уничтожено", – добавил эксперт.
Ранее Трамп заявил
, что Иран согласился с большей частью американского мирного плана, состоящего из 15 пунктов. Однако, по словам главы Белого дома, США хотят предъявить Тегерану дополнительные требования.
Также американский лидер заявил
, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
