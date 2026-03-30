Когда США закончат войну в Иране – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Когда США закончат войну в Иране – прогноз эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Военная операция США против Ирана будет завершена до 28 апреля – в этот день окончится двухмесячный срок, в который американский президент может вести ту или иную военную кампанию без одобрения Конгресса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"У (президента США Дональда) Трампа дедлайн до 28 апреля. В этот день завершится предусмотренный конституцией двухмесячный срок, когда президент может самостоятельно вести войну. Дальше уже решает Конгресс. И я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Конгресс разрешил Трампу и дальше проводить эту операцию", – сказал политолог.
В этой связи, по мнению Гусева, до наступления этой даты Белый дом может активизировать боевые действия. При этом сценарий сухопутной операции против Ирана чреват для президента США огромными рисками, поскольку в случае массовой гибели американских военных Республиканская партия потерпит серьезное поражение на ноябрьских выборах в парламент. По словам аналитика, "Америка содрогнется, увидев гробы своих граждан".
"28 апреля Трамп не получит разрешение. Независимо от того, сколько морпехов там высадится, Конгресс примет решение прекратить эту войну. А Трамп в очередной раз выкрутится, заявив, что он "всех победил и прекратил девятую войну", а у Ирана "ничего нет и все уничтожено", – добавил эксперт.
Ранее Трамп заявил, что Иран согласился с большей частью американского мирного плана, состоящего из 15 пунктов. Однако, по словам главы Белого дома, США хотят предъявить Тегерану дополнительные требования.
Также американский лидер заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая
Трамп продлил мораторий на удары по энергетике Ирана
Проход через Ормузский пролив хотят сделать платным
 
00:01Дожди с порывистым ветром и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 31 марта
23:11Рейд в Севастополе открыли
22:55Заявление Зеленского о прекращении огня и удары ВСУ по регионам РФ: главное за день
22:39Когда США закончат войну в Иране – прогноз эксперта
22:21Через порт Туапсе пытались ввезти тонны турецких помидоров с томатной молью
22:03Стрельба в Дагестане – ранены полицейские
21:48В Госдуме назвали главную позитивную новость для экономики России
21:35В России создадут биологическую промышленную компанию
21:18Безопасность детей и подростков на каникулах: советы отряда "Поиск Крым"
21:07В Севастополе снова закрыли рейд
20:55В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
20:38Штраф раз в сутки за езду без ОСАГО: в Госдуме разъяснили новую норму
20:23Многодетная мать в Волгограде истязала четверых детей – суд вынес приговор
20:07За две тысячи рублей "донатов" для ВСУ россиянка получила 12 лет колонии
19:52Нефть по $200: хуситы грозят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
19:37Новорожденного ребенка выбросили в кузов эвакуатора в Тюмени
19:22Злой умысел и наказание: как работают МВД и УФСИН по "народной статье"
19:01Черный дым над Москва-рекой – десятки спасателей тушат пожар на катерах
18:48"Родительская слава": Путин отметил многодетных родителей из Крыма
Лента новостейМолния