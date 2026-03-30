Какая погода будет в Крыму в апреле – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Какая погода будет в Крыму в апреле – прогноз от ФОБОС
Апрель в Крыму стартует с относительно прохладной и дождливой погоды, но в целом температурный режим второго весеннего месяца будет немного выше климатической нормы. РИА Новости Крым, 30.03.2026
Погода в Крыму в апреле будет теплее климатической нормы – прогноз от ФОБОС

08:26 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Апрель в Крыму стартует с относительно прохладной и дождливой погоды, но в целом температурный режим второго весеннего месяца будет немного выше климатической нормы. Такой прогноз озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"По моим долгосрочным прогнозам, по самым последним расчетам, в целом месяц, несмотря на холодный старт, выдастся примерно на полтора-два градуса выше климатической нормы. Напомню, что для Симферополя ночная норма – около +5, дневная около +16 градусов", – рассказал специалист.
Что касается осадков, добавил Евгений Тишковец, их недобор в апреле составит порядка 10-20% при норме 33 мм.

"Та влага, те дожди, которые пройдут на текущей неделе, будут неплохим подспорьем для того, чтобы земля успела увлажниться, набрать 85-90 процентов от того, что требуется в апреле", – отметил метеоролог.

В целом, подытожил специалист, ситуация после дождей в последние дни марта стабилизируется достаточно быстро, и дальнейшие прогнозы будут более солнечными и более теплыми.
