Израиль атаковал системы ПВО Ирана на Каспийском море
Израиль атаковал на Каспийском море системы ПВО Ирана

18:27 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля атаковала иранские системы противовоздушной обороны на севере страны в районе Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
"В рамках серии ударов, нанесенных вчера (в воскресенье – ред.), ВВС Израиля нанесли удар по объекту вблизи Каспийского моря на севере Ирана, где были развернуты системы ПВО, принадлежащие иранскому режиму", – цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется что системы, расположенные на расстоянии более 1,6 тысячи километров от Израиля, якобы "представляли угрозу для израильских ВВС".
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
