Израиль атаковал системы ПВО Ирана на Каспийском море - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Армия обороны Израиля атаковала иранские системы противовоздушной обороны на севере страны в районе Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости Крым, 30.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля атаковала иранские системы противовоздушной обороны на севере страны в районе Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.Уточняется что системы, расположенные на расстоянии более 1,6 тысячи километров от Израиля, якобы "представляли угрозу для израильских ВВС".Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
