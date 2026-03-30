Из массового захоронения жертв ВСУ под Северодонецком извлекли еще 12 тел

Специалисты Следственного комитета РФ возобновили работы по извлечению тел мирных граждан, погибших от рук боевиков ВСУ и захороненных в поселке Лесная Дача... РИА Новости Крым, 30.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Специалисты Следственного комитета РФ возобновили работы по извлечению тел мирных граждан, погибших от рук боевиков ВСУ и захороненных в поселке Лесная Дача Луганской Народной Республики. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.По словам представителя СК, когда российские военные в 2022 году вошли в Северодонецк, украинские националисты, отступая, расстреливали мирных жителей за их стремление стать гражданами России и за то, что они осмеливались получать гумпомощь. Многие северодончане, спасаясь, укрывались в подвалах, которые становились их последним пристанищем. Дорога к братской могиле у поселка Лесная Дача, благодаря своей относительной безопасности, позволяла местным жителям приносить сюда тела своих близких и знакомых, предавать их земле в общей могиле.Массовое захоронение жертв ВСУ в Лесной Даче было обнаружено осенью 2025 года. С началом работ специалисты нашли здесь свыше 260 тел мирных жителей. При осмотре у многих были зафиксированы пулевые, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, также отсутствовали конечности.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "геноцид".Как сообщила Петренко, работы по извлечению останков погибших возобновились с началом весны.Офицеры ведомства, проанализировав данные, полагают, что в данном месте массового захоронения могут находиться еще порядка 300 тел.

