Из массового захоронения жертв ВСУ под Северодонецком извлекли еще 12 тел - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Из массового захоронения жертв ВСУ под Северодонецком извлекли еще 12 тел
Специалисты Следственного комитета РФ возобновили работы по извлечению тел мирных граждан, погибших от рук боевиков ВСУ и захороненных в поселке Лесная Дача... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T10:01
10:01 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Специалисты Следственного комитета РФ возобновили работы по извлечению тел мирных граждан, погибших от рук боевиков ВСУ и захороненных в поселке Лесная Дача Луганской Народной Республики. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По словам представителя СК, когда российские военные в 2022 году вошли в Северодонецк, украинские националисты, отступая, расстреливали мирных жителей за их стремление стать гражданами России и за то, что они осмеливались получать гумпомощь. Многие северодончане, спасаясь, укрывались в подвалах, которые становились их последним пристанищем. Дорога к братской могиле у поселка Лесная Дача, благодаря своей относительной безопасности, позволяла местным жителям приносить сюда тела своих близких и знакомых, предавать их земле в общей могиле.
Массовое захоронение жертв ВСУ в Лесной Даче было обнаружено осенью 2025 года. С началом работ специалисты нашли здесь свыше 260 тел мирных жителей. При осмотре у многих были зафиксированы пулевые, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, также отсутствовали конечности.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "геноцид".
Как сообщила Петренко, работы по извлечению останков погибших возобновились с началом весны.
"Только в первый день офицеры ведомства извлекли 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические", – рассказала она.
Офицеры ведомства, проанализировав данные, полагают, что в данном месте массового захоронения могут находиться еще порядка 300 тел.
