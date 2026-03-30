Экс-глава медцентра Минобороны похитил 57 млн рублей - суд вынес вердикт - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Экс-глава медцентра Минобороны похитил 57 млн рублей - суд вынес вердикт
Экс-глава медцентра Минобороны похитил 57 млн рублей - суд вынес вердикт
2026-03-30T11:08
Экс-глава медцентра Минобороны Кувшинов получил 7,5 лет за хищение 57 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Экс-руководитель 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима по делу о хищении 57 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Приговор в понедельник вынес Хамовнический суд Москвы.
"Окончательно назначить Кувшинову наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима", – сказал судья.
Подсудимый оштрафован на 2,4 млн рублей. Кроме того, Кувшинов лишен государственных наград и звания генерал-майора медицинской службы запаса. Также суд запретил ему на шесть лет занимать организационные должности.
Суд также удовлетворил иск к Кувшинову, с мужчины взыскали 56 млн рублей в пользу Минобороны РФ. Еще один миллион фигурант добровольно возместил МО на стадии следствия.
Кувшинову вменяется особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, центр, которым руководил фигурант, приобрел медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны составил 57 миллионов рублей. Средства подельники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 тысяч из них достались генералу.
Фигурант полностью признал вину и дал подробные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов.
