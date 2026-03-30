Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков получили звания народных артистов РФ
Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков получили звания народных артистов РФ - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков получили звания народных артистов РФ
Президент России Владимир Путин присвоил звание народных артистов Екатерина Гусевой, Владимиру Вдовиченкову и Юрию Кузнецову. Соответствующий указ размещен в... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T15:48
2026-03-30T15:48
2026-03-30T15:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание народных артистов Екатерина Гусевой, Владимиру Вдовиченкову и Юрию Кузнецову. Соответствующий указ размещен в понедельник на портале официальной правовой информации.Кроме того, звания народных артистов присуждено члену Союза кинематографистов России Юрию Кузнецову, артисту Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Владимиру Вдовиченкову.Звание заслуженного работника культуры Российской Федерации получил директор государственного музея Владимира Высоцкого в Москве Никита Высоцкий.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, кино, культура
Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков получили звания народных артистов РФ
Путин присвоил звание народных артистов Екатерина Гусевой и Владимиру Вдовиченкову
15:48 30.03.2026 (обновлено: 15:50 30.03.2026)