Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков получили звания народных артистов РФ
Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков получили звания народных артистов РФ
Президент России Владимир Путин присвоил звание народных артистов Екатерина Гусевой, Владимиру Вдовиченкову и Юрию Кузнецову. Соответствующий указ размещен в... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T15:48
2026-03-30T15:50
владимир путин (политик)
новости
россия
кино
культура
15:48 30.03.2026 (обновлено: 15:50 30.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание народных артистов Екатерина Гусевой, Владимиру Вдовиченкову и Юрию Кузнецову. Соответствующий указ размещен в понедельник на портале официальной правовой информации.
"Гусевой Екатерине Константиновне – артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный академический театр имени "Моссовета", – сказано в документе.
Кроме того, звания народных артистов присуждено члену Союза кинематографистов России Юрию Кузнецову, артисту Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Владимиру Вдовиченкову.
Звание заслуженного работника культуры Российской Федерации получил директор государственного музея Владимира Высоцкого в Москве Никита Высоцкий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко
Денису Майданову присвоили звание народного артиста
Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам
 
16:05В Крыму парочка получила условные сроки за порнографию
15:48Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков получили звания народных артистов РФ
15:40Спас ребенка из бушующего потока: девятую премию Кеосаяна вручат мужчине из Махачкалы
15:26День защиты Земли – инфографика
15:25ПСБ запустил в Крыму акцию по эквайрингу с фиксированной ставкой
15:16В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор
15:10"Полное уничтожение": Трамп поставил ультиматум Ирану
15:05Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших
15:00Крымчане могут воспользоваться расширенной программой диспансеризации
14:49"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал
14:33В Севастополе возведут 34 новых дома
14:02Украина готова прекратить огонь – заявление Зеленского
13:55Путин обсудил с Вучичем поставки газа в Сербию и конфликт на Украине
13:38Еще семь населенных пунктов в Крыму остались без света
13:23Армия России разбивает авиатехнику ВСУ и оставляет Киев без наемников
13:13Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки
13:05При атаке БПЛА на Краснодар повреждены 9 квартир
13:02ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса в Ялте
12:52Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых
12:47В Севастополе снова остановили паромы и катера
Лента новостейМолния