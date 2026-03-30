https://crimea.ria.ru/20260330/dvoe-detey-i-vzroslyy-postradali-v-rezultate-udara-drona-vsu-po-krasnodaru-1154730137.html
Двое детей и взрослый пострадали в результате удара дрона ВСУ по Краснодару
Трое человек, двое из которых дети, пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодар. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
краснодар
евгений наумов
атаки всу
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Трое человек, двое из которых дети, пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодар. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.По его информации, в Прикубанском внутригородском округе вражеский БПЛА повредил остекление нескольких квартир в многоэтажном доме. Также есть повреждения внутри одной квартиры. Сейчас все специальные и оперативные службы находятся на месте происшествия.Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. Один мужчина погиб и еще один ранен. Также есть возгорания и разрушения на земле.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_5f8263581292e857b38541e722788c69.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
06:04 30.03.2026 (обновлено: 06:06 30.03.2026)