Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
В понедельник прохождение южного циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди, местами очень сильные. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T00:01
2026-03-30T00:01
2026-03-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122775917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35a264444e27cfd63b4f3cf3824678a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В понедельник прохождение южного циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди, местами очень сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11…+13 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, временами сильный. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем от +11 до +14.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник до +14 градусов и пройдут дожди с порывистым ветром
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В понедельник прохождение южного циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди, местами очень сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +11…+14, в горах +6…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, временами сильный. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем от +11 до +14.
В Крыму и Севастополе объявлено
штормовое предупреждение.
