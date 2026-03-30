Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
В понедельник прохождение южного циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди, местами очень сильные. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T00:01
2026-03-30T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В понедельник прохождение южного циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди, местами очень сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11…+13 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, временами сильный. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем от +11 до +14.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +14 градусов и пройдут дожди с порывистым ветром

00:01 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В понедельник прохождение южного циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди, местами очень сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +11…+14, в горах +6…+9 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, временами сильный. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем от +11 до +14.
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
00:01Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 30 марта
22:52В Севастополе снова закрыли рейд
22:45Массированную атаку дронов отражают в Таганроге – есть жертвы и разрушения
22:11В Севастополе возобновили движение морского транспорта
22:07Пожар в порту Усть-Луга и украинские беспилотники в Финляндии: главное за день
21:52Влетел на встречке в КамАЗ и еще одну машину: в ДТП под Ростовом погибли трое
21:37В Новороссийске объявили ракетную опасность
21:31В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:18В Севастополе воздушная тревога
21:07В Таганроге угроза атаки беспилотников – в городе работает ПВО
20:52Над Крымом и тремя регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников
20:41В Севастополе закрыли рейд
20:28Комфорт на детских площадках закрепят ГОСТом
20:07Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая
19:55В Крыму растет число музеев СВО
19:31Возгорание в порту Усть-Луга после атаки ВСУ – для тушения привлекли пожарные поезда
19:10Мошенники проникают в дом через умные колонки – как защититься
18:48В Крыму растет потребление электроэнергии: что сделают для надежного энергоснабжения
18:31В Крымских горах туристка повредила ногу – спуститься помогли спасатели
Лента новостейМолния