https://crimea.ria.ru/20260330/cherez-port-tuapse-pytalis-vvezti-tonny-turetskikh-pomidorov-s-tomatnoy-molyu-1154751917.html
Через порт Туапсе пытались ввезти тонны турецких помидоров с томатной молью
В порту "Туапсе" в турецкой партии томатов обнаружили южноамериканскую томатную моль. Около 20 тонн продукции отправили на карантинное фитосанитарное... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T22:21
новости
россельхознадзор
туапсе
овощи
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154754788_0:371:959:910_1920x0_80_0_0_99fd4a560ef2ab71224a242aecbb8dc8.jpg
туапсе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154754788_0:281:959:1000_1920x0_80_0_0_0e3ae00a007f559c7ec3125348646970.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
20 тонн помидоров с томатной молью пытались ввезти из Турции через порт Туапсе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В порту "Туапсе" в турецкой партии томатов обнаружили южноамериканскую томатную моль. Около 20 тонн продукции отправили на карантинное фитосанитарное обеззараживание. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
"20 марта в морском порту "Туапсе" проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении партии свежих томатов объемом 20 тонн, поступившей из Турции. В ходе проведения контрольных мероприятий в партии томатов выявлен карантинный вредитель – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta)", – сказано в сообщении ведомства.
Наличие вредителя и его жизнеспособность подтверждены заключением о карантинном фитосанитарном состоянии, уточнили специалисты. В целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории России выпуск зараженной продукции запрещен.
По решению собственника партия томатов направлена на проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания. Это уже второй случай обнаружения южноамериканской томатной моли в импортных томатах за истекший период 2026 года, отметили в ведомстве.
В начале месяца сообщалось, что на Кубани специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз свыше 532 тонн зараженного табачного сырья. Зараженный груз был обнаружен в морском порту Новороссийска в ходе карантинного фитосанитарного контроля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
