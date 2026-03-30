Через порт Туапсе пытались ввезти тонны турецких помидоров с томатной молью

В порту "Туапсе" в турецкой партии томатов обнаружили южноамериканскую томатную моль. Около 20 тонн продукции отправили на карантинное фитосанитарное... РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T22:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В порту "Туапсе" в турецкой партии томатов обнаружили южноамериканскую томатную моль. Около 20 тонн продукции отправили на карантинное фитосанитарное обеззараживание. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.Наличие вредителя и его жизнеспособность подтверждены заключением о карантинном фитосанитарном состоянии, уточнили специалисты. В целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории России выпуск зараженной продукции запрещен.По решению собственника партия томатов направлена на проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания. Это уже второй случай обнаружения южноамериканской томатной моли в импортных томатах за истекший период 2026 года, отметили в ведомстве.В начале месяца сообщалось, что на Кубани специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз свыше 532 тонн зараженного табачного сырья. Зараженный груз был обнаружен в морском порту Новороссийска в ходе карантинного фитосанитарного контроля.

