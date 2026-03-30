Через порт Туапсе пытались ввезти тонны турецких помидоров с томатной молью
В порту "Туапсе" в турецкой партии томатов обнаружили южноамериканскую томатную моль. Около 20 тонн продукции отправили на карантинное фитосанитарное... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T22:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В порту "Туапсе" в турецкой партии томатов обнаружили южноамериканскую томатную моль. Около 20 тонн продукции отправили на карантинное фитосанитарное обеззараживание. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"20 марта в морском порту "Туапсе" проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении партии свежих томатов объемом 20 тонн, поступившей из Турции. В ходе проведения контрольных мероприятий в партии томатов выявлен карантинный вредитель – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta)", – сказано в сообщении ведомства.

Наличие вредителя и его жизнеспособность подтверждены заключением о карантинном фитосанитарном состоянии, уточнили специалисты. В целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории России выпуск зараженной продукции запрещен.
По решению собственника партия томатов направлена на проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания. Это уже второй случай обнаружения южноамериканской томатной моли в импортных томатах за истекший период 2026 года, отметили в ведомстве.
В начале месяца сообщалось, что на Кубани специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз свыше 532 тонн зараженного табачного сырья. Зараженный груз был обнаружен в морском порту Новороссийска в ходе карантинного фитосанитарного контроля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину
В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон
На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди с порывистым ветром и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 31 марта
23:11Рейд в Севастополе открыли
22:55Заявление Зеленского о прекращении огня и удары ВСУ по регионам РФ: главное за день
22:39Когда США закончат войну в Иране – прогноз эксперта
22:21Через порт Туапсе пытались ввезти тонны турецких помидоров с томатной молью
22:03Стрельба в Дагестане – ранены полицейские
21:48В Госдуме назвали главную позитивную новость для экономики России
21:35В России создадут биологическую промышленную компанию
21:18Безопасность детей и подростков на каникулах: советы отряда "Поиск Крым"
21:07В Севастополе снова закрыли рейд
20:55В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
20:38Штраф раз в сутки за езду без ОСАГО: в Госдуме разъяснили новую норму
20:23Многодетная мать в Волгограде истязала четверых детей – суд вынес приговор
20:07За две тысячи рублей "донатов" для ВСУ россиянка получила 12 лет колонии
19:52Нефть по $200: хуситы грозят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
19:37Новорожденного ребенка выбросили в кузов эвакуатора в Тюмени
19:22Злой умысел и наказание: как работают МВД и УФСИН по "народной статье"
19:01Черный дым над Москва-рекой – десятки спасателей тушат пожар на катерах
18:48"Родительская слава": Путин отметил многодетных родителей из Крыма
Лента новостейМолния