Британского дипломата выдворили из России за сбор разведданных – ФСБ

Второй секретарь посольства Британии в Москве Янс Ван Ренсбург лишен аккредитации за ведение разведывательно-подрывной деятельности, ему предписано покинуть... РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T10:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Второй секретарь посольства Британии в Москве Янс Ван Ренсбург лишен аккредитации за ведение разведывательно-подрывной деятельности, ему предписано покинуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, направленный в Москву Ренсбург при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принял решение лишить Ренсбурга аккредитации. Дипломату предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

