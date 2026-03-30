https://crimea.ria.ru/20260330/britanskogo-diplomata-vydvorili-iz-rossii-za-sbor-razveddannykh--fsb-1154734764.html
Британского дипломата выдворили из России за сбор разведданных – ФСБ
Второй секретарь посольства Британии в Москве Янс Ван Ренсбург лишен аккредитации за ведение разведывательно-подрывной деятельности, ему предписано покинуть... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T10:23
великобритания
разведка
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132809561_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_67bc3cedf69788fabe9aa51b061f2200.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132809561_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_24e49042d4d98b7ca6d8d412468bb43d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Второй секретарь посольства Британии в Москве Янс Ван Ренсбург лишен аккредитации за ведение разведывательно-подрывной деятельности, ему предписано покинуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, направленный в Москву Ренсбург при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.
"Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики", - добавили в службе.
На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принял решение лишить Ренсбурга аккредитации. Дипломату предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.