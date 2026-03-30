Британского дипломата выдворили из России за сбор разведданных – ФСБ - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Британского дипломата выдворили из России за сбор разведданных – ФСБ
Британского дипломата выдворили из России за сбор разведданных – ФСБ
10:23 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Второй секретарь посольства Британии в Москве Янс Ван Ренсбург лишен аккредитации за ведение разведывательно-подрывной деятельности, ему предписано покинуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, направленный в Москву Ренсбург при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.
"Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики", - добавили в службе.
На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принял решение лишить Ренсбурга аккредитации. Дипломату предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
