https://crimea.ria.ru/20260330/bolee-50-ulits-feodosii-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii-1154732449.html

Более 50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии

Более 50 улиц Феодосии до обеда остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

2026-03-30T08:53

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209442_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_e12f0ae440ddc3435a4edffd73838f67.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Более 50 улиц Феодосии до обеда остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, в зону отключения попали улицы Свободы, Советская (№1-15), Октябрьская, переулок Димитрова, Халтурина, Разина, переулок Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (№4-116), Восточная, Шмидта, Краснобаева (№13-15), Циолковского, Бульварный переулок, тупик Кирпичный, Тимирязева (№17-52), Борисова, Поперечная и другие. Полный список улиц опубликован в соцсетях предприятия. Ориентировочное время возобновления подачи – 13:00.Также в понедельник без водоснабжения остались поселок Молодежное-5, это связано с аварией на сетях "Крымэнерго" и отключением электроэнергии на насосной станции, и частично город Джанкой. Везде возобновить подачу рассчитывают до обеда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

