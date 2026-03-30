Более 50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
Более 50 улиц Феодосии до обеда остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 30.03.2026
Более 50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Более 50 улиц Феодосии до обеда остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Так, в зону отключения попали улицы Свободы, Советская (№1-15), Октябрьская, переулок Димитрова, Халтурина, Разина, переулок Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (№4-116), Восточная, Шмидта, Краснобаева (№13-15), Циолковского, Бульварный переулок, тупик Кирпичный, Тимирязева (№17-52), Борисова, Поперечная и другие. Полный список улиц опубликован в соцсетях предприятия. Ориентировочное время возобновления подачи – 13:00.
Также в понедельник без водоснабжения остались поселок Молодежное-5, это связано с аварией на сетях "Крымэнерго" и отключением электроэнергии на насосной станции, и частично город Джанкой. Везде возобновить подачу рассчитывают до обеда.
