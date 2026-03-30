Безопасность детей и подростков на каникулах: советы отряда "Поиск Крым" - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Безопасность детей и подростков на каникулах: советы отряда "Поиск Крым"
Безопасность детей и подростков на каникулах: советы отряда "Поиск Крым"
2026-03-30T21:18
21:18 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В России и Крыму начались весенние каникулы у школьников – время радости и отдыха для детей и особой тревоги для родителей. Как обеспечить безопасность подрастающего поколения в данное время – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали руководитель отряда "Поиск Крым" Иван Зуянов и руководитель направления профилактики отряда "Поиск Крым" Елена Зайцева.

"Поскольку начались каникулы, дети часто у нас предоставлены сами себе. Мы не забываем напоминать, что надо контролировать детей и то, чем они занимаются. Прекрасно, когда появляется возможность сходить погулять, организовать какие-то пикники и так далее, но не забываем обыкновенные правила безопасности, которые должен соблюдать каждый", – отметила Елена Зайцева.

Если ребенок потерялся, советует руководитель отряда "Поиск Крым", то необходимо находиться там, где "ловит" мобильная связь. "У нас в Крыму есть такие места в горно-лесной местности, где ты стоишь на месте, телефон не принимает, отойди два шага в сторону – и там он заработает. Лучше находиться в зоне устойчивой связи и иметь с собой заряженный телефон", – сказал Иван Зуянов.
Родителям и родственникам пропавшего ребенка специалисты советуют незамедлительно обращаться в соответствующие службы и звонить в отряд "Поиск Крым" по круглосуточному телефону горячей линии 978 560 660.
"Мы работаем при наличии обращения в полицию. То есть если вы к нам обратились, мы вас отправим подавать заявление в полицию о пропаже человека, потому что поиск без вести пропавших – это подследственность полиции и следственного комитета", – пояснил эксперт.
Родителям детей с особенностями развития специалист рекомендует надевать на них яркую одежду для того, чтобы быстрее выделить из толпы во время поиска. Общими же для всех родителей является знание маршрутов прогулок детей, наличие актуального фото ребенка, контактов его друзей и близких знакомых.
"Большая проблема в том, что у нас родители живут немножко в своем мире, а дети в своем, и поэтому родители не всегда знают, чем увлекается их ребенок на самом деле. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что пропал, допустим, подросток, который родителями характеризуется как идеальный ребенок, а при углубленном изучении начинают возникать такие вещи, о которых родители даже не знают", – предостерег гость студии.
Это касается и виртуального мира интернета, откуда, по мнению представителей поискового отряда, исходит сейчас наибольшее количество угроз безопасности детей и подростков.
"Для тех, кто поменьше, есть функция родительского контроля. Сейчас есть много способов, чтобы к телефону ребенка подключить опцию, которая будет фильтровать тот контент, который он просматривает. А с более взрослыми – это попытка выстраивания доверительного отношения, в том числе и в отношении того, что он смотрит в интернете", – заметил Иван Зуянов.
В свою очередь Елена Зайцева также подчеркнула, что чрезвычайно важно мониторить увлечения ребенка, обязательно быть у него в друзьях в соцсетях, чтобы не упустить возможность вовремя заметить опасные изменения, происходящие в жизни школьника.
