Безопасность детей и подростков на каникулах: советы отряда "Поиск Крым" - РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T21:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В России и Крыму начались весенние каникулы у школьников – время радости и отдыха для детей и особой тревоги для родителей. Как обеспечить безопасность подрастающего поколения в данное время – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали руководитель отряда "Поиск Крым" Иван Зуянов и руководитель направления профилактики отряда "Поиск Крым" Елена Зайцева.Если ребенок потерялся, советует руководитель отряда "Поиск Крым", то необходимо находиться там, где "ловит" мобильная связь. "У нас в Крыму есть такие места в горно-лесной местности, где ты стоишь на месте, телефон не принимает, отойди два шага в сторону – и там он заработает. Лучше находиться в зоне устойчивой связи и иметь с собой заряженный телефон", – сказал Иван Зуянов.Родителям и родственникам пропавшего ребенка специалисты советуют незамедлительно обращаться в соответствующие службы и звонить в отряд "Поиск Крым" по круглосуточному телефону горячей линии 978 560 660.Родителям детей с особенностями развития специалист рекомендует надевать на них яркую одежду для того, чтобы быстрее выделить из толпы во время поиска. Общими же для всех родителей является знание маршрутов прогулок детей, наличие актуального фото ребенка, контактов его друзей и близких знакомых."Большая проблема в том, что у нас родители живут немножко в своем мире, а дети в своем, и поэтому родители не всегда знают, чем увлекается их ребенок на самом деле. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что пропал, допустим, подросток, который родителями характеризуется как идеальный ребенок, а при углубленном изучении начинают возникать такие вещи, о которых родители даже не знают", – предостерег гость студии.Это касается и виртуального мира интернета, откуда, по мнению представителей поискового отряда, исходит сейчас наибольшее количество угроз безопасности детей и подростков.В свою очередь Елена Зайцева также подчеркнула, что чрезвычайно важно мониторить увлечения ребенка, обязательно быть у него в друзьях в соцсетях, чтобы не упустить возможность вовремя заметить опасные изменения, происходящие в жизни школьника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детская преступность в России растет – данные ГенпрокуратурыКакие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетниеЖить без страха: как уберечь детей от современных угроз?

совет эксперта, дети, каникулы, безопасность, крым-поиск