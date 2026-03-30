Армия России разбивает авиатехнику ВСУ и оставляет Киев без наемников

2026-03-30T13:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по авиатехнике на военных аэродромах, а также по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1360 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделениями группировки войск "Запад" в результате решительных действий освобожден населенный пункт Новоосиново Харьковской области. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.Группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Потери противника составили до 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе два западного производства и три станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Луговское Запорожской области. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области. Противник потерял 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Кроме того, средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 312 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки ВСУ сорваны: Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВОГлаваря ОУН* Бандеру могут перезахоронить на Украине

РИА Новости Крым news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

