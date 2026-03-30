Армия России освободила два населенных пункта под Харьковом и на Запорожье - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Армия России освободила два населенных пункта под Харьковом и на Запорожье
Армия России освободила два населенных пункта под Харьковом и на Запорожье - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Армия России освободила два населенных пункта под Харьковом и на Запорожье
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T12:32
2026-03-30T12:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне силами бойцов "Запада" был освобожден населенный пункт Брусовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, на прошлой неделе армия России освободила освободила населенный пункт Никифоровка в ДНР, Шевяковку и Песчаное в Харьковской области, а также Потаповку Сумской области и Александровку в ДНР.
россия
запорожская область
харьковская область
россия, новости сво, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы россии, потери всу
Армия России освободила два населенных пункта под Харьковом и на Запорожье

Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

12:32 30.03.2026 (обновлено: 12:35 30.03.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппировка войск "Центр"
Группировка войск Центр - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате решительных действий освобожден населенный пункт Новоосиново Харьковской области. А силами группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Луговское Запорожской области", - говорится в сообщении.
Накануне силами бойцов "Запада" был освобожден населенный пункт Брусовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, на прошлой неделе армия России освободила освободила населенный пункт Никифоровка в ДНР, Шевяковку и Песчаное в Харьковской области, а также Потаповку Сумской области и Александровку в ДНР.
РоссияНовости СВОЗапорожская областьХарьковская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
