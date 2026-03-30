Какой сегодня праздник: 30 марта

2026-03-30T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 30 марта у славян – праздник природы, весны и тепла, в мире отмечают День прогулки по парку, в Испании любуются коврами из цветов. А еще в этот день родился голландский художник Винсент Ван Гог.Что празднуют в миреСлавяне отмечают праздник Ладодение. В этот день заведено восхвалять природу, просыпающуюся после долгой холодной зимы. Это праздник тепла и прихода весны, который предки отмечали в честь богини Лады – покровительницы семьи и любви.Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – День прогулки по парку – тоже отмечается 30 марта. Можно просто гулять, а можно устроить пикник.30 марта в Испании стартует ежегодный красочный Фестиваль цветов. В каждом испанском городе праздник имеет свой колорит. Фестиваль проходит в виде конкурса природных ковров из живых цветов.Знаменательные событияВ 1847 году писатель Лев Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений его дневники занимают 13 томов.В 1856 году завершилась Крымская война. В Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии был подписан мирный договор. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество – часть Южной Бессарабии и устье Дуная.В 1860 году российский император Александр II объявил о начале разработки Крестьянской реформы, упразднившей крепостное право.В 1867 году в Вашингтоне подписан русско-американский договор, по которому США купили у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.В 1896 году мир впервые услышал о психоанализе: французский журнал "Revue Neurologique" опубликовал статью Зигмунда Фрейда.В 1970 году на экраны вышел фильм советского режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", ставший культовым.Кто родился30 марта 1326 года родился великий князь Московский и Владимирский Иван II Красный (годы правления 1353 – 1359). Согласно летописям, прозвище "Красный" получил из-за своей внешней красоты. Иван II усилил на Руси власть московских князей. При нем в состав Московского княжества вошли Костромские и Дмитровские земли.173 года назад, в 1853 году, на свет появился Винсент Ван Гог. Он написал более 2 тысяч полотен, однако жизнь прожил в нищете. Признание к Ван Гогу пришло после смерти. Сегодня его картины стоят десятки миллионов долларов.В 1894 году родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.Также 30 марта родились политик и летчик-космонавт РФ Елена Кондакова, канадская певица Селин Дион, американский рэпер MC Hammer, испанский футболист Серхио Рамос.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

