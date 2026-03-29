Рейтинг@Mail.ru
Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260329/zaschischat-bazy-budet-nechem-voyna-v-irane-podryvaet-strategiyu-ssha-po-sderzhivaniyu-kitaya-1154719593.html
Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая
малек дудаков
мнения
ближний восток
обострение между ираном и сша
китай
тайвань
сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144710431_553:221:2090:1085_1920x0_80_0_0_c7f3aa0b02604631d725472dd6a2cfcb.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144710431_689:175:2069:1210_1920x0_80_0_0_4f0261bd22ab47c3b64ddd3f4d0da3ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая

20:07 29.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Война, которую развязала Америка в Иране, подрывает всю стратегию США по сдерживанию Китая в Азии. К тому же у американцев остро не хватает противоракет ПВО, и в случае начала конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе защищать свои базы США будет просто нечем. Такое мнение в Telegram-канале выразил политолог-американист Малек Дудаков.

"Происходящее в Персидском заливе уже вызывает брожения в рядах союзников США. Оппозиция на Тайване блокирует принятие нового военного бюджета с закупками американского оружия на 40 миллиардов долларов. Им не хочется провоцировать Китай", – пишет политолог.

Похожие настроения наверняка будут проявляться и в Японии, Южной Корее, Филиппинах. Никому из азиатских партнеров США не хочется оказаться в положении монархий Залива, которых Вашингтон бросил на произвол судьбы и никак не способен защитить, считает эксперт.
"Война в Иране уже вполне успешно подрывает всю стратегию США по сдерживанию Китая в Азии", – подчеркнул Малек Дудаков.
Он считает, что антикитайские ястребы уже заволновались. Большой десант американских законодателей намерен в ближайшее время высадиться на Тайване, затем он направится в Южную Корею и на базу тихоокеанского флота США на Гавайях. Задача – понять, что происходит в Азии на фоне хаоса вокруг Ирана.
"Сейчас Пентагон ретиво истощает свои арсеналы высокоточного оружия, которые на протяжении многих лет копились для потенциального конфликта с Поднебесной. Одних только ракет JASSM и "томагавков" было суммарно использовано под две тысячи единиц. С учетом нынешних темпов производства оружия восполнять эти запасы придется не менее 8-12 лет", – добавил политолог.
На Ближний Восток из Азии свезли и комплексы Patriot вкупе с дефицитными батареями THAAD, которые затем были уничтожены иранскими дронами. Противоракет ПВО остро не хватает, и в случае начала конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе защищать американские базы будет просто нечем, подытожил эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
