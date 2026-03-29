Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая - РИА Новости Крым, 29.03.2026

РИА Новости Крым, 29.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Война, которую развязала Америка в Иране, подрывает всю стратегию США по сдерживанию Китая в Азии. К тому же у американцев остро не хватает противоракет ПВО, и в случае начала конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе защищать свои базы США будет просто нечем. Такое мнение в Telegram-канале выразил политолог-американист Малек Дудаков.Похожие настроения наверняка будут проявляться и в Японии, Южной Корее, Филиппинах. Никому из азиатских партнеров США не хочется оказаться в положении монархий Залива, которых Вашингтон бросил на произвол судьбы и никак не способен защитить, считает эксперт."Война в Иране уже вполне успешно подрывает всю стратегию США по сдерживанию Китая в Азии", – подчеркнул Малек Дудаков.Он считает, что антикитайские ястребы уже заволновались. Большой десант американских законодателей намерен в ближайшее время высадиться на Тайване, затем он направится в Южную Корею и на базу тихоокеанского флота США на Гавайях. Задача – понять, что происходит в Азии на фоне хаоса вокруг Ирана.На Ближний Восток из Азии свезли и комплексы Patriot вкупе с дефицитными батареями THAAD, которые затем были уничтожены иранскими дронами. Противоракет ПВО остро не хватает, и в случае начала конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе защищать американские базы будет просто нечем, подытожил эксперт.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

