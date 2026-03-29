Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ведут артобстрел Энергодара – город обесточен - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260329/vsu-vedut-artobstrel-energodara--gorod-obestochen-1154725297.html
ВСУ ведут артобстрел Энергодара – город обесточен
2026-03-29T17:31
2026-03-29T17:52
новости
энергодар
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710169_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26a5c00e4c909653e44e3492727d5cf8.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710169_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3c447d34fdc974fb9709810c20a58e57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, энергодар, запорожская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ведут артобстрел Энергодара – город обесточен

17:31 29.03.2026 (обновлено: 17:52 29.03.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из артиллерии Энергодар в Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов.
"В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ обесточен Энергодар. Степень повреждений установить пока сложно, продолжается обстрел", – написал Пухов в Telegram-канале.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что также обесточены отдельные населенные пункты Куйбышевского муниципального округа. Риски повторных ударов сохраняются, что усложняет для энергетиков восстановительные работы, отметил глава региона.
Накануне город-спутник Запорожской АЭС подвергся атаке украинских беспилотников – пострадали молодая девушка и мужчина. В четверг FPV-дрон ВСУ ударил по центральной части города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиЭнергодарЗапорожская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31В Крымских горах туристка повредила ногу – спуститься помогли спасатели
18:07Циклон-гигант придет в Крым на следующей неделе – прогноз от ФОБОС
17:43Главаря ОУН* Бандеру могут перезахоронить на Украине
17:31ВСУ ведут артобстрел Энергодара – город обесточен
17:07В Подмосковье пожар в многоквартирном жилом доме – огонь охватил 2250 "квадратов"
16:43Туристка упала на скалах в Крыму
16:29Голосуют ногами: в США конгрессмены-республиканцы массово уходят в отставку
16:09Украинский беспилотник упал в Финляндии
15:56Пять причин пересмотреть "Место встречи изменить нельзя" Говорухина – к 90-летию режиссера
15:31"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВО
15:10Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла еще почти в два раза
14:43ВСУ без "Фламинго": армия России разбила места хранения дальнобойных ракет
14:16В Чечне ввели режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла за час почти в пять раз
13:39Над Крымом и девятью регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников
13:30Двое маленьких детей спаслись с пожара в Подмосковье – годовалый малыш погиб
13:06Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
12:52Крым и Севастополь накроют дожди и ветер – объявлено экстренное предупреждение
12:43Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
12:31В Херсонской области дрон влетел в окно пассажирского автобуса и взорвался
Лента новостейМолния