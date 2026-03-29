ВСУ без "Фламинго": армия России разбила места хранения дальнобойных ракет
ВСУ без "Фламинго": армия России разбила места хранения дальнобойных ракет
2026-03-29T14:43
новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
14:43 29.03.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ нажимает кнопку "Залп"
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Армия России разбила склады боеприпасов ВСУ и ударила по месту хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго". За сутки спецоперации киевский режим потерял 1275 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю Сумской и Харьковской областях. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и 13 автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Подразделениями группировки войск "Запад" в результате решительных действий освобожден населенный пункт Ковшаровка Харьковской области. Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США и станция РЭБ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 280 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и склад материальных средств.
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 70 военнослужащих, 19 автомобилей, три станции РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.
Кроме того, Вооруженные сил РФ нанесли поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах.
Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
