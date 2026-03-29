ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга - РИА Новости Крым, 29.03.2026
ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, горит порт Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T07:07
2026-03-29T07:07
2026-03-29T07:25
александр дрозденко
ленинградская область
порт усть-луга
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, горит порт Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области губернатор сообщил в 2:40 в воскресенье. В пять утра стало известно о том, что порт Усть-Луга получил повреждения.И подчеркнул, что пострадавших нет.Морской торговый порт Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают терминалы, обеспечивающие перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ленинградская область
порт усть-луга
новости, александр дрозденко, ленинградская область, порт усть-луга, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
Порт Усть-Луга горит в Ленинградской области после массированной атаки беспилотников
07:07 29.03.2026 (обновлено: 07:25 29.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, горит порт Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области губернатор сообщил в 2:40 в воскресенье. В пять утра стало известно о том, что порт Усть-Луга получил повреждения.
"С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга", – проинформировал глава региона.
И подчеркнул, что пострадавших нет.
Морской торговый порт Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают терминалы, обеспечивающие перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.
