ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга

ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга - РИА Новости Крым, 29.03.2026

ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга

Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, горит порт Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 29.03.2026

2026-03-29T07:07

2026-03-29T07:07

2026-03-29T07:25

СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, горит порт Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области губернатор сообщил в 2:40 в воскресенье. В пять утра стало известно о том, что порт Усть-Луга получил повреждения.И подчеркнул, что пострадавших нет.Морской торговый порт Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают терминалы, обеспечивающие перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.

ленинградская область

порт усть-луга

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, александр дрозденко, ленинградская область, порт усть-луга, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу