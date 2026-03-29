ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга - РИА Новости Крым, 29.03.2026
ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
2026-03-29T07:07
2026-03-29T07:25
ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга

Порт Усть-Луга горит в Ленинградской области после массированной атаки беспилотников

07:07 29.03.2026 (обновлено: 07:25 29.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, горит порт Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области губернатор сообщил в 2:40 в воскресенье. В пять утра стало известно о том, что порт Усть-Луга получил повреждения.
"С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга", – проинформировал глава региона.
И подчеркнул, что пострадавших нет.
Морской торговый порт Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают терминалы, обеспечивающие перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.
07:36Более 200 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 19 регионов России
07:07ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
00:01Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
23:43Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
23:03В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:33Ядерное оружие для Украины и наводнение в Дагестане – главное за день
21:10Фактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений
20:50В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
20:3426 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:09Севастополь отражает атаку ВСУ
19:52В Севастополе объявили воздушную тревогу
19:49Американские морпехи прибыли на Ближний Восток
19:37Вещественный рассказ о Крыме: планы географического общества на 2026 год
19:11От гимна до вальса: как Севастополь прославляли музыкально
18:50В Севастопольской школе искусств будут преподавать фехтование и степ
18:26Арестован замглавы Сочи - его подозревают в махинации на 400 миллионов
18:10Взрыв в Севастополе и страшная смерть на заводе в Джанкое – топ недели
17:52Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села
17:12ВСУ атаковали Энергодар - пострадали люди
Лента новостейМолния