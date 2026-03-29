Влетел на встречке в КамАЗ и еще одну машину: в ДТП под Ростовом погибли трое
Три человека. в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП с двумя легковушками и КамАЗом под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с двумя легковушками и КамАЗом под Ростовом
21:52 29.03.2026 (обновлено: 22:37 29.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Три человека. в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП с двумя легковушками и КамАЗом под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
29 марта 2026 года в 19:25 на 29-м километре автомобильной дороги "Ростов – Ставрополь" произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автомобиля Skoda Octavia под управлением водителя 1987 года рождения, автомобиля КамАЗ под управлением водителя 1980 года рождения и автомобиля Toyota Camry под управлением водителя 1976 года рождения.
По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ, после чего автомобиль Skoda Octavia столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Toyota Camry, рассказали в ГАИ.
"В результате ДТП водитель 1987 года рождения и пассажиры 1988 и 2022 годов рождения, находившиеся в автомобиле Skoda Octavia, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля КамАЗ 1980 года рождения доставлен в медицинское учреждение", – проинформировали правоохранители.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
