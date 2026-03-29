Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260329/vletel-na-vstrechke-v-kamaz-i-esche-odnu-mashinu-v-dtp-pod-rostovom-pogibli-troe-1154727966.html
Влетел на встречке в КамАЗ и еще одну машину: в ДТП под Ростовом погибли трое
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154728942_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3709ea99ccbfaacc492044e43c6b1220.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Три человека. в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП с двумя легковушками и КамАЗом под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154728942_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee79a7fc591b6c32279a5feb4d47dc39.jpg
Влетел на встречке в КамАЗ и еще одну машину: в ДТП под Ростовом погибли трое

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с двумя легковушками и КамАЗом под Ростовом

21:52 29.03.2026 (обновлено: 22:37 29.03.2026)
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области — ДТП в Ростовской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Три человека. в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП с двумя легковушками и КамАЗом под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
29 марта 2026 года в 19:25 на 29-м километре автомобильной дороги "Ростов – Ставрополь" произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автомобиля Skoda Octavia под управлением водителя 1987 года рождения, автомобиля КамАЗ под управлением водителя 1980 года рождения и автомобиля Toyota Camry под управлением водителя 1976 года рождения.
По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ, после чего автомобиль Skoda Octavia столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Toyota Camry, рассказали в ГАИ.
"В результате ДТП водитель 1987 года рождения и пассажиры 1988 и 2022 годов рождения, находившиеся в автомобиле Skoda Octavia, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля КамАЗ 1980 года рождения доставлен в медицинское учреждение", – проинформировали правоохранители.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
