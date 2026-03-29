В Чечне ввели режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Чечне ввели режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей
В Чечне ввели режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Чечне ввели режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей
Режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей введен в Чеченской Республике. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики. РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T14:16
2026-03-29T14:20
новости
чечня
погода
стихия
режим чс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111448/19/1114481906_0:229:3233:2048_1920x0_80_0_0_522ee34f50a69a88b54fba8d8ce88144.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей введен в Чеченской Республике. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.Уточняется, что под режим ЧС попали 11 муниципальных образований.В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале.Режим чрезвычайной ситуации введен в Хасавюртовском районе Дагестана. Там же обрушился железнодорожный мост, было приостановлено движение поездов. Кроме того, из-за ливней произошло подтопление путей на станции Тарки.
чечня
новости, чечня, погода, стихия, режим чс
В Чечне ввели режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей

Режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей ввели в Чечне

14:16 29.03.2026 (обновлено: 14:20 29.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей введен в Чеченской Республике. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.
"Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим "Чрезвычайная ситуация" на территории Чеченской Республики", – сказано в тексте распоряжения.
Уточняется, что под режим ЧС попали 11 муниципальных образований.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Хасавюртовском районе Дагестана. Там же обрушился железнодорожный мост, было приостановлено движение поездов. Кроме того, из-за ливней произошло подтопление путей на станции Тарки.
НовостиЧечняПогодаСтихияРежим ЧС
 
