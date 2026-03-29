Весенняя депрессия: кто подвержен расстройствам больше всего и что делать - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Весенняя депрессия: кто подвержен расстройствам больше всего и что делать
Большинство людей испытывают симптомы депрессии не только в осенне-зимний период, но и весной. Именно это время может стать спусковым механизмом для сезонного... РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T11:17
Весенняя депрессия: кто подвержен расстройствам больше всего и что делать

11:17 29.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Большинство людей испытывают симптомы депрессии не только в осенне-зимний период, но и весной. Именно это время может стать спусковым механизмом для сезонного аффективного расстройства со всеми вытекающими симптомами психологического и физического дискомфорта. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Весной депрессивные расстройства – это естественное проявление организма. Так же как и в осенний период. Способствует такому состоянию общее истощение и недостаток витаминов, нарушение циркадного ритма, неправильное питание", – объяснил ученый.

По его словам, более подвержены аффективным расстройствам женщины в возрасте от 18 до 30 лет из-за лабильности психики (лабильность – функциональная подвижность, скорость протекания элементарных циклов возбуждения в нервной и мышечной тканях – ред.). Также депрессией чаще страдают кареглазые люди, отметил ученый. "Кареглазым людям повезло меньше. Они больше впадают в депрессивные состояния", – сказал Геннадий Онищенко.
Основными признаками депрессии академик РАН назвал бессонницу или же наоборот, постоянную сонливость, устойчивые чувства подавленности, грусти, безнадежности, а также трудности с концентрацией внимания и переедание.
Чтобы не допустить проявления сезонных аффективных расстройств, необходимо по возможности снизить поток негативной информации, наладить режимы питания, сна и полноценного отдыха.
Также весной из-за авитаминоза, обострения психических расстройств и гормональных колебаний у многих людей может увеличиться интенсивность выпадения волос, риску подвержены как женщины, так и мужчины.
