В Ярославле сгорел многоквартирный жилой дом - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Ярославле сгорел многоквартирный жилой дом
ярославль, новости, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Ярославле сгорел многоквартирный жилой дом

Многоквартирный жилой дом сгорел в Ярославле – спасены десятки людей

08:55 29.03.2026 (обновлено: 08:57 29.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Ярославле в ночь на воскресенье произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
О возгорании стало известно около 4 часов утра в воскресенье – поступило сообщение о запахе гари в подъезде многоквартирного трехэтажного дома. Из окна первого этажа шел дым.

"В результате пожара пострадал 1 человек, госпитализирован в медицинское учреждение", – сказано в сообщении МЧС.

Спасены 68 человек с помощью спасустройств, а также животные. Пожар ликвидируют 46 огнеборцев и 20 единиц техники МЧС России. Для жителей дома организован пункт временного размещения, с ними работает психолог МЧС России. Огонь удалось локализовать и ликвидировать открытое горение на площади 700 квадратных метров, проинформировали спасатели.
Причину произошедшего пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора регионального управления МЧС России.
10:48Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России
10:18В Крыму усилят контроль за безопасностью детских площадок
09:47В Севастополе произошел пожар в жилом многоквартирном доме
09:22Lexus влетел в бетонное ограждение и загорелся в Казани – трое погибли
08:55В Ярославле сгорел многоквартирный жилой дом
08:11Крымский мост сейчас – обстановка в воскресенье утром
07:36Более 200 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 19 регионов России
07:07ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
00:01Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
23:43Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
23:03В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:33Ядерное оружие для Украины и наводнение в Дагестане – главное за день
21:10Фактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений
20:50В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
20:3426 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:09Севастополь отражает атаку ВСУ
19:52В Севастополе объявили воздушную тревогу
19:49Американские морпехи прибыли на Ближний Восток
19:37Вещественный рассказ о Крыме: планы географического общества на 2026 год
