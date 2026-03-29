В Ярославле сгорел многоквартирный жилой дом - РИА Новости Крым, 29.03.2026

2026-03-29T08:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Ярославле в ночь на воскресенье произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.О возгорании стало известно около 4 часов утра в воскресенье – поступило сообщение о запахе гари в подъезде многоквартирного трехэтажного дома. Из окна первого этажа шел дым.Спасены 68 человек с помощью спасустройств, а также животные. Пожар ликвидируют 46 огнеборцев и 20 единиц техники МЧС России. Для жителей дома организован пункт временного размещения, с ними работает психолог МЧС России. Огонь удалось локализовать и ликвидировать открытое горение на площади 700 квадратных метров, проинформировали спасатели.Причину произошедшего пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора регионального управления МЧС России.

