В Ярославле сгорел многоквартирный жилой дом
В Ярославле в ночь на воскресенье произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T08:57
Многоквартирный жилой дом сгорел в Ярославле – спасены десятки людей
08:55 29.03.2026 (обновлено: 08:57 29.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Ярославле в ночь на воскресенье произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
О возгорании стало известно около 4 часов утра в воскресенье – поступило сообщение о запахе гари в подъезде многоквартирного трехэтажного дома. Из окна первого этажа шел дым.
"В результате пожара пострадал 1 человек, госпитализирован в медицинское учреждение", – сказано в сообщении МЧС.
Спасены 68 человек с помощью спасустройств, а также животные. Пожар ликвидируют 46 огнеборцев и 20 единиц техники МЧС России. Для жителей дома организован пункт временного размещения, с ними работает психолог МЧС России. Огонь удалось локализовать и ликвидировать открытое горение на площади 700 квадратных метров, проинформировали спасатели.
Причину произошедшего пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора регионального управления МЧС России.
