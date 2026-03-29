В Севастополе произошел пожар в жилом многоквартирном доме - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Севастополе произошел пожар в жилом многоквартирном доме
2026-03-29T09:47
2026-03-29T09:52
09:47 29.03.2026 (обновлено: 09:52 29.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. На пожаре в многоэтажке в Севастополе из горящей квартиры эвакуировали женщину, а также пятерых ее соседей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
"Вызов на улицу Маршала Блюхера поступил в 7 часов 35 минут. Из окон квартиры на пятом этаже в одном из домов шел дым. Вскрыв дверь, пожарные обнаружили внутри женщину", – сказано в сообщении.
Пострадавшую вывели на свежий воздух с помощью устройства защиты органов дыхания. Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 10 квадратных метров, одолели за час. На месте работали 17 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 специалистов и три автомобиля, уточнили специалисты.
"Из соседних задымленных квартир эвакуировали пять жильцов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – добавили в МЧС России.
Также в воскресенье стало известно, что в Ярославле ночью произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Пострадал 1 человек, госпитализирован в медицинское учреждение. Спасены 68 человек с помощью спасустройств, а также животные.
