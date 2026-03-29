В Подмосковье пожар в многоквартирном жилом доме – огонь охватил 2250 "квадратов"
В Подмосковье пожар в многоквартирном жилом доме – огонь охватил 2250 "квадратов" - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Подмосковье пожар в многоквартирном жилом доме – огонь охватил 2250 "квадратов"
В Подмосковном Жуковском спасатели МЧС России ликвидируют пожар в многоквартирном доме – огонь распространился на площади 2250 квадратных метров. Об этом... РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T17:07
2026-03-29T17:07
2026-03-29T17:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Подмосковном Жуковском спасатели МЧС России ликвидируют пожар в многоквартирном доме – огонь распространился на площади 2250 квадратных метров. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался черный дым с чердачного помещения пятиэтажного жилого дома.Возгорание локализовали на площади 2250 квадратных метров и ликвидировали открытое горение, сообщили в МЧС. В ходе тушения спасены 4 человека, эвакуированы 157. Для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения. На данный момент информации о пострадавших не поступало.Также в Подмосковье в воскресенье годовалый ребенок погиб на пожаре, еще двоим маленьким детям удалось спастись. Предварительно, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем.В воскресенье в Ярославле ночью произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Пострадали три человека и спасены 68.На пожаре в многоэтажке в Севастополе из горящей квартиры эвакуировали женщину и пятерых ее соседей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
В Подмосковье пожар в многоквартирном жилом доме – огонь охватил 2250 "квадратов"
Пожар в жилом доме на 2250 "квадратах" в Подмосковье – огонь удалось локализовать
17:07 29.03.2026 (обновлено: 17:31 29.03.2026)