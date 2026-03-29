В Новороссийске объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Новороссийске объявили ракетную опасность
В Новороссийске объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает мэр Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T21:37
2026-03-29T21:47
андрей кравченко
новороссийск
новости
краснодарский край
безопасность
21:37 29.03.2026 (обновлено: 21:47 29.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает мэр Андрей Кравченко.
"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность", – написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
И напомнил правила безопасности:
* если вы находитесь дома – не подходите к окнам, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая;
* если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).
Мэр Новороссийска также напомнил, что не подходят для укрытия места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами); места под стенами домов, магазинов: от взрывной волны сверху могут падать много стекол, безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
Градоначальник обратился с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, а также напомнил о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.
Опасность БПЛА объявили в Геленджике, сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов.
