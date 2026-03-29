В Крыму усилят контроль за безопасностью детских площадок - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Крыму усилят контроль за безопасностью детских площадок
2026-03-29T10:18
В Крыму следить за безопасностью детских площадок будут общественники и родители

10:18 29.03.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДетская площадка
Детская площадка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Общественный мониторинг безопасности детских площадок запускают на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель председателя Общественной палаты РК Олег Егоров, член ОП, зампредседателя комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Кузнецов и член экспертного совета ОП Надежда Анельчук.
"В прошлом году в Общественной палате прошли слушания о введении государственного контроля за соблюдением безопасности оборудования детских площадок. Раньше эта функция была у Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, но 2021 года этим контролем со стороны государства никто не занимается. Поэтому была дана рекомендация всем Общественным палатам субъектов Российской Федерации провести мониторинг, общественный контроль состояния детских площадок, которые находятся на балансе у муниципальных образований", - разъяснил Олег Егоров.
По его словам, функция контроля за состоянием площадок в данный момент лежит непосредственно на собственниках.
"Он должен, согласно ГОСТу, раз в год проводить общий осмотр, а раз в три месяца - обязательно функциональный осмотр. И если эта площадка используется часто, то вплоть до того, что ежедневно. Это закреплено непосредственно за самим владельцем", - пояснил гость студии.
В свою очередь Надежда Анельчук отметила, что целью мониторинга является вовлечение всех неравнодушных граждан к данному вопросу, а в особенности - родителей, которые непосредственно находятся рядом с детьми на детских площадках.
"Родители для нас - очень важный источник информации, потому что они больше моментов могут заметить, визуально оценить некоторые моменты, которые могут представлять опасность для здоровья детей", - сказала она.
Для осуществления контроля за безопасностью гражданами Общественная палата разработала специальную форму опроса, добавила член экспертного совета.
"В этот опросник включены все муниципалитеты, все сведения, которые мы собрали о всех детских площадках, которые находятся на балансе муниципальных образований. То есть любой родитель или просто неравнодушный гражданин может принять участие в этом опросе", - пояснила Анельчук.
На самих площадках и в социальных сетях будут размещаться QR-коды для быстрого прохождения опроса, уточнила она.
Основное внимание, по словам гостьи эфира, участвующие в мониторинге должны обратить на оборудование детских площадок - что именно присутствует, есть ли какие-то механические повреждения, признаки коррозии, гниения, нарушения целостности покрытия площадки, а также наличие скамеек и урн, что является обязательным требованием, их целостность, отсутствие признаков вандализма в виде нанесения каких-то надписей, граффити и т.д.
"Сначала вся эта информация обработается, будет общая картина в целом по площадкам, где есть какие проблемы, и после этого информация передается в муниципалитет. И у них будет возможность все эти нюансы устранить. Если никаких действий предпринято не будет, естественно, дальше - инстанции, которые могут повлиять на действия муниципалитета. Но в любом случае муниципалитет должен быть готов к тому, что раз площадки его, то за них нужно отвечать, за ними нужно следить", - обозначил Олег Кузнецов.
Подведение итогов мониторинга планируется завершить примерно к июню текущего года, заключил зампредседателя Общественной палаты Крыма.
