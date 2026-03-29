В Крыму растет потребление электроэнергии: что сделают для надежного энергоснабжения
На Крымском полуострове модернизируют и расширят инфраструктуру электросетевых объектов. Распоряжение об этом подписано, сказано на сайте правительства РФ. РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове модернизируют и расширят инфраструктуру электросетевых объектов. Распоряжение об этом подписано, сказано на сайте правительства РФ.Речь идет о строительстве линий электропередачи для подключения систем накопления электроэнергии к энергосистемам Крыма и Кубани. Решение об их установке было принято в 2025 году, пояснили в правительстве РФ.Ранее в правительстве РФ сообщили, что тепловые электростанции Крыма внесены в схему территориального планирования России в области энергетики. Это создаст резерв генерирующих мощностей для поддержания надежного энергоснабжения потребителей.Глава РК Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с начала года выполнили треть плана по установке трансформаторных подстанций. Так, до конца декабря в республике появится 250 новых электроустановок.
