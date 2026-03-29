В Крыму растет потребление электроэнергии: что сделают для надежного энергоснабжения
Для энергоснабжения Крыма и Кубани построят ЛЭП для систем накопления электроэнергии

18:48 29.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове модернизируют и расширят инфраструктуру электросетевых объектов. Распоряжение об этом подписано, сказано на сайте правительства РФ.

"Мероприятия по строительству электросетевых объектов, необходимых для надежного энергоснабжения жителей Крымского полуострова и Краснодарского края, включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Речь идет о строительстве линий электропередачи для подключения систем накопления электроэнергии к энергосистемам Крыма и Кубани. Решение об их установке было принято в 2025 году, пояснили в правительстве РФ.
"Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры позволит сохранить надежное и бесперебойное электроснабжение при растущем потреблении электроэнергии в этих регионах", – подчеркнули в документе.
Ранее в правительстве РФ сообщили, что тепловые электростанции Крыма внесены в схему территориального планирования России в области энергетики. Это создаст резерв генерирующих мощностей для поддержания надежного энергоснабжения потребителей.
Глава РК Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с начала года выполнили треть плана по установке трансформаторных подстанций. Так, до конца декабря в республике появится 250 новых электроустановок.
