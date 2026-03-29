В Крыму растет число музеев СВО
В крымском поселке Перевальное работает один из лучших музеев СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей СВО в Перевальном
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Крыму растет число музеев СВО, чаще всего их открывают при школах и краеведческих музеях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
"Музеи, посвященные специальной военной операции, постепенно появляются практически в каждом муниципалитете. Их открывают либо в краеведческих музеях, либо создают музеи при школах, где рассказывают о выпускниках этих школ, ставших участниками СВО, их вещи приносят, об их подвиге рассказывают", – отметил спикер.
"Лучшего музея этой тематики я не видел даже по всей России! Настолько разнообразные там собраны экспонаты. Там представлено как наше оружие, так и оружие нашего врага. И даже указаны страны, которые поставляют это оружие ВСУ, чтобы люди понимали, с кем мы сегодня сражаемся, кто наш враг, кто поставляет оружие киевскому режиму. И каким оружием сражаемся мы", – рассказал руководитель крымского филиала госфонда "Защитники Отечества".
Он добавил, что обязательно повезет на экскурсию своих детей, и всем рекомендует посетить этот музей.
Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали на экскурсии для участников проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА", увидели трофейные беспилотники ВСУ, а также пообщались с опытным дроноводами и взрывотехниками.
