В Крыму растет число музеев СВО - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Крыму растет число музеев СВО
В Крыму растет число музеев СВО - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Крыму растет число музеев СВО
В Крыму растет число музеев СВО, чаще всего их открывают при школах и краеведческих музеях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T19:55
2026-03-29T19:55
владимир трегуб
фонд "защитники отечества"
музеи крыма
герои сво
крым
новости крыма
история
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Крыму растет число музеев СВО, чаще всего их открывают при школах и краеведческих музеях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб."Музеи, посвященные специальной военной операции, постепенно появляются практически в каждом муниципалитете. Их открывают либо в краеведческих музеях, либо создают музеи при школах, где рассказывают о выпускниках этих школ, ставших участниками СВО, их вещи приносят, об их подвиге рассказывают", – отметил спикер.При этом, по его мнению, лучшим музеем СВО является тот, что открыт под Симферополем, в поселке Перевальное.Он добавил, что обязательно повезет на экскурсию своих детей, и всем рекомендует посетить этот музей.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали на экскурсии для участников проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА", увидели трофейные беспилотники ВСУ, а также пообщались с опытным дроноводами и взрывотехниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Народного ополчения может появиться в КрымуКак писать книги об СВО сейчас – ответ историкаСила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО
крым
владимир трегуб, фонд "защитники отечества", музеи крыма, герои сво, крым, новости крыма, история
В Крыму растет число музеев СВО

В крымском поселке Перевальное работает один из лучших музеев СВО

19:55 29.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Музей СВО в Перевальном - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Крыму растет число музеев СВО, чаще всего их открывают при школах и краеведческих музеях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
"Музеи, посвященные специальной военной операции, постепенно появляются практически в каждом муниципалитете. Их открывают либо в краеведческих музеях, либо создают музеи при школах, где рассказывают о выпускниках этих школ, ставших участниками СВО, их вещи приносят, об их подвиге рассказывают", – отметил спикер.
При этом, по его мнению, лучшим музеем СВО является тот, что открыт под Симферополем, в поселке Перевальное.

"Лучшего музея этой тематики я не видел даже по всей России! Настолько разнообразные там собраны экспонаты. Там представлено как наше оружие, так и оружие нашего врага. И даже указаны страны, которые поставляют это оружие ВСУ, чтобы люди понимали, с кем мы сегодня сражаемся, кто наш враг, кто поставляет оружие киевскому режиму. И каким оружием сражаемся мы", – рассказал руководитель крымского филиала госфонда "Защитники Отечества".

Он добавил, что обязательно повезет на экскурсию своих детей, и всем рекомендует посетить этот музей.
Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали на экскурсии для участников проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА", увидели трофейные беспилотники ВСУ, а также пообщались с опытным дроноводами и взрывотехниками.
Владимир ТрегубФонд "Защитники Отечества"Музеи КрымаГерои СВОКрымНовости КрымаИстория
 
