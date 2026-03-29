https://crimea.ria.ru/20260329/v-krymu-rastet-chislo-muzeev-svo-1154653053.html

В Крыму растет число музеев СВО

В Крыму растет число музеев СВО, чаще всего их открывают при школах и краеведческих музеях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 29.03.2026

2026-03-29T19:55

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1b/1154678302_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_beb945151d6ff333c1082d7cd4011bc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Крыму растет число музеев СВО, чаще всего их открывают при школах и краеведческих музеях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб."Музеи, посвященные специальной военной операции, постепенно появляются практически в каждом муниципалитете. Их открывают либо в краеведческих музеях, либо создают музеи при школах, где рассказывают о выпускниках этих школ, ставших участниками СВО, их вещи приносят, об их подвиге рассказывают", – отметил спикер.При этом, по его мнению, лучшим музеем СВО является тот, что открыт под Симферополем, в поселке Перевальное.Он добавил, что обязательно повезет на экскурсию своих детей, и всем рекомендует посетить этот музей.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали на экскурсии для участников проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА", увидели трофейные беспилотники ВСУ, а также пообщались с опытным дроноводами и взрывотехниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Народного ополчения может появиться в КрымуКак писать книги об СВО сейчас – ответ историкаСила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

