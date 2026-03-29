В Крымских горах туристка повредила ногу – спуститься помогли спасатели
В Крымских горах туристка повредила ногу – спуститься помогли спасатели
2026-03-29T18:31
18:31 29.03.2026
 
© МЧС Республики КрымКрымские спасатели оказали помощь туристке, травмировавшей ногу в горах Бахчисарая
Крымские спасатели оказали помощь туристке, травмировавшей ногу в горах Бахчисарая
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма, спускаясь с грота Кыз-Кермен, женщина повредила ногу. Для помощи туристке была задействована спасательная группа. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Крымские спасатели оказали помощь туристке, травмировавшей ногу в горах Бахчисарая", – сказано в сообщении.
Информация о том, что женщина, спускаясь с грота Кыз-Кермен, повредила ногу, поступила в 15:30. Самостоятельно продолжить движение не может.

"Спасатели обнаружили пострадавшую, наложили ей шину на поврежденную конечность и на носилках эвакуировали к карете скорой медицинской помощи", – добавили в МЧС.

Также в воскресенье сообщалось, что на скальном рельефе Долгоруковской яйлы в горах Крыма упала туристка. Ее оперативно обнаружили. После осмотра пострадавшей было установлено, что у женщины перелом плечевой кости правой руки.
