В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит
В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит
Ялта, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T11:48
2026-03-29T11:48
2026-03-29T11:48
отдых в крыму
крым
новости крыма
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
статистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ялта, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков платформы, Ялта заняла четвертую строчку рейтинга. Средняя стоимость размещения в курортной столице Крыма составляет 5065 рублей. Севастополь на девятой позиции со средней ценой за номер в 3240 рублей. Судак замыкает рейтинг – номера в отелях курорта в среднем предлагают за 7163 рубля.Первые три места рейтинга у Москвы, Краснодара и Казани, где за сутки размещения в среднем просят 4595, 3633 и 4288 рублей соответственно.Также в списке лидеров оказались Геленджик – 4338 рублей, Анапа – 5760 и Зеленоградск, Калининградской области – 4739 рублей в сутки.Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте, сообщали ранее эксперты российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отпуск в одиночку: россияне выбирают Ялту и СевастопольРоссияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в мартеРоссияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
крым
отдых в крыму, крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, статистика
В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит
Российские туристы выбирают Крым для коротких путешествий в марте
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ялта, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
По данным аналитиков платформы, Ялта заняла четвертую строчку рейтинга. Средняя стоимость размещения в курортной столице Крыма составляет 5065 рублей. Севастополь на девятой позиции со средней ценой за номер в 3240 рублей. Судак замыкает рейтинг – номера в отелях курорта в среднем предлагают за 7163 рубля.
Первые три места рейтинга у Москвы, Краснодара и Казани, где за сутки размещения в среднем просят 4595, 3633 и 4288 рублей соответственно.
Также в списке лидеров оказались Геленджик – 4338 рублей, Анапа – 5760 и Зеленоградск, Калининградской области – 4739 рублей в сутки.
Феодосия вошла в десятку лидеров
среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте, сообщали ранее эксперты российского сервиса бронирования Твил.Ру.
