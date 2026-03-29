https://crimea.ria.ru/20260329/v-krym-na-tri-dnya--kuda-edut-rossiyane-i-skolko-eto-stoit-1154591456.html

В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит

Ялта, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 29.03.2026

отдых в крыму

крым

новости крыма

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

статистика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111259/61/1112596153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a981360c957eed2354fb721778f1850.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ялта, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков платформы, Ялта заняла четвертую строчку рейтинга. Средняя стоимость размещения в курортной столице Крыма составляет 5065 рублей. Севастополь на девятой позиции со средней ценой за номер в 3240 рублей. Судак замыкает рейтинг – номера в отелях курорта в среднем предлагают за 7163 рубля.Первые три места рейтинга у Москвы, Краснодара и Казани, где за сутки размещения в среднем просят 4595, 3633 и 4288 рублей соответственно.Также в списке лидеров оказались Геленджик – 4338 рублей, Анапа – 5760 и Зеленоградск, Калининградской области – 4739 рублей в сутки.Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте, сообщали ранее эксперты российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отпуск в одиночку: россияне выбирают Ялту и СевастопольРоссияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в мартеРоссияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

