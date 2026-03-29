В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит
В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит
Ялта, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T11:48
2026-03-29T11:48
отдых в крыму
крым
новости крыма
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
статистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ялта, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков платформы, Ялта заняла четвертую строчку рейтинга. Средняя стоимость размещения в курортной столице Крыма составляет 5065 рублей. Севастополь на девятой позиции со средней ценой за номер в 3240 рублей. Судак замыкает рейтинг – номера в отелях курорта в среднем предлагают за 7163 рубля.Первые три места рейтинга у Москвы, Краснодара и Казани, где за сутки размещения в среднем просят 4595, 3633 и 4288 рублей соответственно.Также в списке лидеров оказались Геленджик – 4338 рублей, Анапа – 5760 и Зеленоградск, Калининградской области – 4739 рублей в сутки.Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте, сообщали ранее эксперты российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отпуск в одиночку: россияне выбирают Ялту и СевастопольРоссияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в мартеРоссияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
крым
отдых в крыму, крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, статистика
В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит

11:48 29.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ялта, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
По данным аналитиков платформы, Ялта заняла четвертую строчку рейтинга. Средняя стоимость размещения в курортной столице Крыма составляет 5065 рублей. Севастополь на девятой позиции со средней ценой за номер в 3240 рублей. Судак замыкает рейтинг – номера в отелях курорта в среднем предлагают за 7163 рубля.
Первые три места рейтинга у Москвы, Краснодара и Казани, где за сутки размещения в среднем просят 4595, 3633 и 4288 рублей соответственно.
Также в списке лидеров оказались Геленджик – 4338 рублей, Анапа – 5760 и Зеленоградск, Калининградской области – 4739 рублей в сутки.
Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте, сообщали ранее эксперты российского сервиса бронирования Твил.Ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отпуск в одиночку: россияне выбирают Ялту и Севастополь
Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте
Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
 
Отдых в КрымуКрымНовости КрымаТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмСтатистика
 
13:39Над Крымом и девятью регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников
13:30Двое маленьких детей спаслись с пожара в Подмосковье – годовалый малыш погиб
13:06Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
12:52Крым накроют дожди и усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
12:43Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
12:31В Херсонской области дрон влетел в окно пассажирского автобуса и взорвался
12:10Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
12:07Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища
11:48В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит
11:17Весенняя депрессия: кто подвержен расстройствам больше всего и что делать
10:48Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России
10:18В Крыму усилят контроль за безопасностью детских площадок
09:47В Севастополе произошел пожар в жилом многоквартирном доме
09:22Lexus влетел в бетонное ограждение и загорелся в Казани – трое погибли
08:55В Ярославле сгорел многоквартирный жилой дом
08:11Крымский мост сейчас – обстановка в воскресенье утром
07:36Более 200 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 19 регионов России
07:07ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
00:01Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
Лента новостейМолния