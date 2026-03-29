Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области дрон влетел в окно пассажирского автобуса и взорвался - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260329/v-khersonskoy-oblasti-dron-vletelv-okno-passazhirskogo-avtobusa-i-vzorvalsya-1154717362.html
В Херсонской области дрон влетел в окно пассажирского автобуса и взорвался
2026-03-29T12:31
2026-03-29T12:31
павел филипчук
каховка
херсонская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154717785_0:143:448:395_1920x0_80_0_0_59f45b806874a5b245ec5ac572b6b60d.png
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154717785_0:101:448:437_1920x0_80_0_0_63d627f011071807233669bc6d5e4f5b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Херсонской области беспилотник влетел в окно пассажирского автобуса и взорвался

12:31 29.03.2026
 
© Telegram Павел ФилипчукАтака дрона ВСУ на автобус в Херсонской области
Атака дрона ВСУ на автобус в Херсонской области
© Telegram Павел Филипчук
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ целенаправленно ударили по пассажирскому автобусу, сообщает глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"Любимовка. Дрон целенаправленно наблюдал за автобусной остановкой. Как только автобус подъехал к остановке для посадки пассажиров – дрон спикировал. Залетел через стекло и взорвался. Водитель успел выскочить. Пассажиров в автобусе не было", – сообщил Филипчук в своем Telegram-канале.

В Коробках ВСУ сбросили дрон на провода и перебили их – отсутствует электричество, в Малокаховке осколок дрона упал на крышу дома – саперы оперативно обезвредили, в Чернянке ВСУ киевские боевики также сбросили дрона – пострадали два жилых дома, перечислил главы Каховского муниципального округа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
