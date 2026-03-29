Украинский беспилотник упал в Финляндии - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Украинский беспилотник упал в Финляндии
В Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся... РИА Новости Крым, 29.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
"Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже", – цитирует заявление премьера РИА Новости.
По словам Петтери Орпо, Финляндия не сбивала беспилотники, а они упали сами. Премьер добавил, что в связи со случившимся рассматривается вопрос о созыве совещания президента Александра Стубба и правительства.
По информации местных СМИ, ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским, о принадлежности второго пока не говорится.
"Военно-воздушные силы подтвердили, что второй упавший около Коуволы дрон был украинским. Военные рассказали, что в 8:45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196. В этом районе также был и второй летательный объект, о принадлежности которого пока не сообщается", – цитирует сообщение местных СМИ РИА Новости.
24 марта глава литовского минобороны Робертас Каунас заявил, что беспилотник, который рухнул в граничащем с Белоруссией Варенском районе Литвы, мог быть украинским.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
Это война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над Украиной
Все плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у Запада
 
16:09Украинский беспилотник упал в Финляндии
15:56Пять причин пересмотреть "Место встречи изменить нельзя" Говорухина – к 90-летию режиссера
15:31"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВО
15:10Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла еще почти в два раза
14:43ВСУ без "Фламинго": армия России разбила места хранения дальнобойных ракет
14:16В Чечне ввели режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла за час почти в пять раз
13:39Над Крымом и девятью регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников
13:30Двое маленьких детей спаслись с пожара в Подмосковье – годовалый малыш погиб
13:06Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
12:52Крым и Севастополь накроют дожди и ветер – объявлено экстренное предупреждение
12:43Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
12:31В Херсонской области дрон влетел в окно пассажирского автобуса и взорвался
12:10Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
12:07Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища
11:48В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит
11:17Весенняя депрессия: кто подвержен расстройствам больше всего и что делать
10:48Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России
10:18В Крыму усилят контроль за безопасностью детских площадок
09:47В Севастополе произошел пожар в жилом многоквартирном доме
Лента новостейМолния