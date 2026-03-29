Украинский беспилотник упал в Финляндии
В Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся...
2026-03-29T16:09
В Финляндии упал украинский беспилотник AN196
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
"Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже", – цитирует заявление премьера РИА Новости.
По словам Петтери Орпо, Финляндия не сбивала беспилотники, а они упали сами. Премьер добавил, что в связи со случившимся рассматривается вопрос о созыве совещания президента Александра Стубба и правительства.
По информации местных СМИ, ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским, о принадлежности второго пока не говорится.
"Военно-воздушные силы подтвердили, что второй упавший около Коуволы дрон был украинским. Военные рассказали, что в 8:45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196. В этом районе также был и второй летательный объект, о принадлежности которого пока не сообщается", – цитирует сообщение местных СМИ РИА Новости.
24 марта глава литовского минобороны Робертас Каунас заявил, что беспилотник, который рухнул в граничащем с Белоруссией Варенском районе Литвы, мог быть украинским
.
