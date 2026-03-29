Украинский беспилотник упал в Финляндии - РИА Новости Крым, 29.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.По словам Петтери Орпо, Финляндия не сбивала беспилотники, а они упали сами. Премьер добавил, что в связи со случившимся рассматривается вопрос о созыве совещания президента Александра Стубба и правительства.По информации местных СМИ, ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским, о принадлежности второго пока не говорится.24 марта глава литовского минобороны Робертас Каунас заявил, что беспилотник, который рухнул в граничащем с Белоруссией Варенском районе Литвы, мог быть украинским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии упал беспилотник из ЛитвыЭто война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над УкраинойВсе плохие – дайте НАТО: почему Зеленский позволяет себе требовать у Запада

новости, финляндия, беспилотник (бпла, дрон), украина