Туристка упала на скалах в Крыму - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Туристка упала на скалах в Крыму
Туристка упала на скалах в Крыму - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Туристка упала на скалах в Крыму
В горах Крыма туристка упала на скальном рельефе Долгоруковской яйлы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T16:43
2026-03-29T16:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В горах Крыма туристка упала на скальном рельефе Долгоруковской яйлы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Для оказания помощи выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". Туристку оперативно обнаружили. После осмотра пострадавшей было установлено, что у женщины перелом плечевой кости правой руки.Спасатели оказали туристке первую помощь, затем пострадавшую зафиксировали в спецносилках, после чего женщину доставили в село Перевальное, где передали медработникам, проинформировали спасатели.МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать правила безопасности при посещении горно-лесной зоны: выбирать для похода удобную одежду и обувь, изучать маршрут следования заранее, а также рассчитывать свои физические возможности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости крыма, горы крыма, туризм в крыму, происшествия, мчс крыма
Туристка упала на скалах в Крыму

В Крыму туристка упала на скалах Долгоруковской яйлы

16:43 29.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В горах Крыма туристка упала на скальном рельефе Долгоруковской яйлы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
"Поступила информация о том, что на склоне Долгоруковской яйлы в балке Матуба женщина в составе туристической группы упала на скальном рельефе, в результате чего травмировала руку", – рассказали в ведомстве.
Для оказания помощи выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". Туристку оперативно обнаружили. После осмотра пострадавшей было установлено, что у женщины перелом плечевой кости правой руки.
Спасатели оказали туристке первую помощь, затем пострадавшую зафиксировали в спецносилках, после чего женщину доставили в село Перевальное, где передали медработникам, проинформировали спасатели.
МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать правила безопасности при посещении горно-лесной зоны: выбирать для похода удобную одежду и обувь, изучать маршрут следования заранее, а также рассчитывать свои физические возможности.
Новости КрымаГоры КрымаТуризм в КрымуПроисшествияМЧС Крыма
 
