Туристка упала на скалах в Крыму
В горах Крыма туристка упала на скальном рельефе Долгоруковской яйлы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 29.03.2026
В Крыму туристка упала на скалах Долгоруковской яйлы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В горах Крыма туристка упала на скальном рельефе Долгоруковской яйлы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
"Поступила информация о том, что на склоне Долгоруковской яйлы в балке Матуба женщина в составе туристической группы упала на скальном рельефе, в результате чего травмировала руку", – рассказали в ведомстве.
Для оказания помощи выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". Туристку оперативно обнаружили. После осмотра пострадавшей было установлено, что у женщины перелом плечевой кости правой руки.
Спасатели оказали туристке первую помощь, затем пострадавшую зафиксировали в спецносилках, после чего женщину доставили в село Перевальное, где передали медработникам, проинформировали спасатели.
МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать правила безопасности при посещении горно-лесной зоны: выбирать для похода удобную одежду и обувь, изучать маршрут следования заранее, а также рассчитывать свои физические возможности.
