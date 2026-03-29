Циклон-гигант придет в Крым на следующей неделе – прогноз от ФОБОС
Следующая неделя в Крыму будет ненастной и дождливой из-за влияния гигантской циклонической депрессии в Черноморском бассейне. Такой прогноз озвучил в эфире... РИА Новости Крым, 29.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260329/krym-nakroyut-dozhdi-i-usilitsya-veter--obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1154718205.html
Циклон принесет в Крым обильные осадки и понижение температуры воздуха – прогноз от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым.
Следующая неделя в Крыму будет ненастной и дождливой из-за влияния гигантской циклонической депрессии в Черноморском бассейне. Такой прогноз озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму"
ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. И посоветовал крымчанам и гостям региона подготовить зонты и непромокаемую обувь, так как на следующей неделе дожди будут являться непреложной картиной на полуострове практически в ежедневном графике.
"Понедельник начнется под аккомпанемент довольно мощных ливневых дождей. На каждый квадратный метр земли выпадет минимум до 6 литров воды. Соответственно, это ограничит приток лучистой энергии Солнца. Похолодает, причем суточные колебания температуры будут минимальны – если ночью +7…+10, то днем, в лучшем случае, +8…+11, то есть практически без изменения. В понедельник дождь будет лить весь день", – предупредил специалист.
Во вторник, по прогнозу метеоролога, погодная ситуация также будет циклонической – дожди продолжатся.
"Циклон развернется своей тыльной стороной, и в регион начнет поступать, уже наряду с дождями, более прохладный воздух, поэтому ночью будет +6…+9, днем +9…+12, выпадет еще 5 литров дождевой воды на квадратный метр за сутки", – прогнозирует Тишковец.
В среду же, по словам эксперта, в тылу циклона могут появиться просветы, осадков станет меньше – уже не больше одного-двух литров воды на метр квадратный. Ночью +5…+8, а днем, за счет того, что из-за туч начнет выглядывать солнце, температура воздуха поднимется до + 12…+15.
"В конце недели все равно будет доминировать область пониженного давления, но циклоническая хватка начнет ослабевать, дожди будут небольшими, локальными, кратковременными. Тем не менее, каждый день до выходных включительно по одному, двум, трем миллиметрам дождевой воды каждые сутки будет проливаться на крымскую землю. Температурный режим очень умеренный – по ночам будет колебаться от +4 до +7 и днем, в лучшем случае, +12", – прогнозирует метеоролог.
За предстоящую семидневку в отдельных районах Крыма, пояснил спикер, особенно на Южном побережье, в общей сложности выпадет до 33 мм осадков, а непосредственно в Симферополе 15 мм, подытожил специалист.
