https://crimea.ria.ru/20260329/teplye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1154704589.html
Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье
2026-03-29T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять теплый сектор южного циклона. Без осадков, лишь днем местами пройдут дожди. В отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8; днем +14…+19, в горах +8…+13", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +16…+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +6 до +8 градусов, днем +13...+17.
