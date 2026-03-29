Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье
Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погоду в Крыму будет определять теплый сектор южного циклона. Без осадков, лишь днем местами пройдут дожди. В отдельных районах ожидается туман... РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T00:01
2026-03-29T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять теплый сектор южного циклона. Без осадков, лишь днем местами пройдут дожди. В отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +16…+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +6 до +8 градусов, днем +13...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 29.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять теплый сектор южного циклона. Без осадков, лишь днем местами пройдут дожди. В отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8; днем +14…+19, в горах +8…+13", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +16…+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +6 до +8 градусов, днем +13...+17.
