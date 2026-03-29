Пожар в порту Усть-Луга и украинские беспилотники в Финляндии: главное за день
2026-03-29T22:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Ленинградской области загорелся порт Усть-Луга после атаки ВСУ. В Финляндии упал украинский беспилотник. Сильные ливни в Дагестане и Чечне. На Крымский полуостров надвигается непогода – объявлено экстренное предупреждение. Пожары в жилых домах в России.О главных акцентах уходящей недели – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в порту Усть-Луга после атаки дроновУтром в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга."С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожены 36 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга", – сказано в сообщении.По информации Дрозденко, пострадавших нет.К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.Украинские БПЛА упали в ФинляндииВ Финляндии предположительно упали украинские беспилотники, пишут местные СМИ. Премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности."Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже", – сказано в сообщении.ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским, о принадлежности второго пока не говорится.Наводнение в Дагестане и режим ЧС в ЧечнеВ Чеченской Республике из-за сильных дождей введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики."Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим "Чрезвычайная ситуация" на территории Чеченской Республики", – сказано в тексте распоряжения.Уточняется, что под режим ЧС попали 11 муниципальных образований региона.В Дагестане после проливных дождей переполнилось водохранилище в Карабудахкентском районе – существовала угроза обрушения дамбы и подтопления домов по пути схода воды. Были проведены работы по укреплению дамбы.На Крымском полуострове объявлено экстренное предупреждениеВ Крыму и Севастополе на 30 и 31 марта из-за ухудшения погодных условий объявлено экстренное предупреждение."30 марта, ночью и утром 31 марта в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Сильный дождь ожидается в Севастополе. Синоптики сообщают, что 30 марта в городе прогнозируется дождь, временами сильный", – информируют крымский главк МЧС и Главное управления МЧС России по Севастополю.Серия пожаров в жилых домах РоссииВ ночь на воскресенье в Ярославле произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме, сообщили в управлении МЧС по региону. Спасены 68 человек с помощью спасустройств, а также животные.В Подмосковном Жуковском спасатели МЧС России ликвидируют пожар в многоквартирном доме – огонь распространился на площади 2250 квадратных метров.Также в Подмосковье в воскресенье годовалый ребенок погиб на пожаре, еще двоим маленьким детям удалось спастись. Предварительно, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем.В воскресенье в Севастополе из горящей квартиры в многоэтажке эвакуировали женщину и пятерых ее соседей. Пострадавшую вывели на свежий воздух с помощью устройства защиты органов дыхания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
