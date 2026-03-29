Рейтинг@Mail.ru
Пожар в порту Усть-Луга и украинские беспилотники в Финляндии: главное за день - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260329/pozhar-v-portu-ust-luga-i-ukrainskie-bespilotniki-v-finlyandii-glavnoe-za-den-1154725844.html
Пожар в порту Усть-Луга и украинские беспилотники в Финляндии: главное за день
В Ленинградской области загорелся порт Усть-Луга после атаки ВСУ. В Финляндии упал украинский беспилотник. Сильные ливни в Дагестане и Чечне. На Крымский... РИА Новости Крым, 29.03.2026
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
в мире
главное за день
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg
https://crimea.ria.ru/20260329/vsu-vedut-artobstrel-energodara--gorod-obestochen-1154725297.html
https://crimea.ria.ru/20260329/golosuyut-nogami-v-ssha-kongressmeny-respublikantsy-massovo-ukhodyat-v-otstavku-1154719310.html
https://crimea.ria.ru/20260329/zaschischat-bazy-budet-nechem-voyna-v-irane-podryvaet-strategiyu-ssha-po-sderzhivaniyu-kitaya-1154719593.html
https://crimea.ria.ru/20260329/tsiklon-gigant-pridet-v-krym-na-sleduyuschey-nedele--prognoz-ot-fobos-1154685801.html
https://crimea.ria.ru/20260329/chaklun-dlya-atak-na-krym-i-tsentr-prinyatiya-resheniy-pod-simferopolem-otkryli-muzey-svo-1154690269.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1cbc3177fa02ceaa0c17e9703155e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пожар в порту Усть-Луга и падение украинских беспилотников в Финляндии – главное за день

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Ленинградской области загорелся порт Усть-Луга после атаки ВСУ. В Финляндии упал украинский беспилотник. Сильные ливни в Дагестане и Чечне. На Крымский полуостров надвигается непогода – объявлено экстренное предупреждение. Пожары в жилых домах в России.
О главных акцентах уходящей недели – в подборке РИА Новости Крым.

Пожар в порту Усть-Луга после атаки дронов

Утром в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга.
"С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожены 36 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга", – сказано в сообщении.
По информации Дрозденко, пострадавших нет.
К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
17:31
ВСУ ведут артобстрел Энергодара – город обесточен

Украинские БПЛА упали в Финляндии

В Финляндии предположительно упали украинские беспилотники, пишут местные СМИ. Премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
"Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже", – сказано в сообщении.
ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским, о принадлежности второго пока не говорится.
Здание Конгресса США в Вашингтоне
16:29
Голосуют ногами: в США конгрессмены-республиканцы массово уходят в отставку

Наводнение в Дагестане и режим ЧС в Чечне

В Чеченской Республике из-за сильных дождей введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.
"Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим "Чрезвычайная ситуация" на территории Чеченской Республики", – сказано в тексте распоряжения.
Уточняется, что под режим ЧС попали 11 муниципальных образований региона.
В Дагестане после проливных дождей переполнилось водохранилище в Карабудахкентском районе – существовала угроза обрушения дамбы и подтопления домов по пути схода воды. Были проведены работы по укреплению дамбы.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
20:07
Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая

На Крымском полуострове объявлено экстренное предупреждение

В Крыму и Севастополе на 30 и 31 марта из-за ухудшения погодных условий объявлено экстренное предупреждение.
"30 марта, ночью и утром 31 марта в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Сильный дождь ожидается в Севастополе. Синоптики сообщают, что 30 марта в городе прогнозируется дождь, временами сильный", – информируют крымский главк МЧС и Главное управления МЧС России по Севастополю.
Дождь в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
18:07
Циклон-гигант придет в Крым на следующей неделе – прогноз от ФОБОС

Серия пожаров в жилых домах России

В ночь на воскресенье в Ярославле произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме, сообщили в управлении МЧС по региону. Спасены 68 человек с помощью спасустройств, а также животные.
В Подмосковном Жуковском спасатели МЧС России ликвидируют пожар в многоквартирном доме – огонь распространился на площади 2250 квадратных метров.
Также в Подмосковье в воскресенье годовалый ребенок погиб на пожаре, еще двоим маленьким детям удалось спастись. Предварительно, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем.
В воскресенье в Севастополе из горящей квартиры в многоэтажке эвакуировали женщину и пятерых ее соседей. Пострадавшую вывели на свежий воздух с помощью устройства защиты органов дыхания.
Музей СВО в Перевальном - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
15:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВО
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиРоссияВ миреГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:11В Севастополе возобновили движение морского транспорта
22:07Пожар в порту Усть-Луга и украинские беспилотники в Финляндии: главное за день
21:52Влетел на встречке в КамАЗ и еще одну машину: в ДТП под Ростовом погибли трое
21:37В Новороссийске объявили ракетную опасность
21:31В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:18В Севастополе воздушная тревога
21:07В Таганроге угроза атаки беспилотников – в городе работает ПВО
20:52Над Крымом и тремя регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников
20:41В Севастополе закрыли рейд
20:28Комфорт на детских площадках закрепят ГОСТом
20:07Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая
19:55В Крыму растет число музеев СВО
19:31Возгорание в порту Усть-Луга после атаки ВСУ – для тушения привлекли пожарные поезда
19:10Мошенники проникают в дом через умные колонки – как защититься
18:48В Крыму растет потребление электроэнергии: что сделают для надежного энергоснабжения
18:31В Крымских горах туристка повредила ногу – спуститься помогли спасатели
18:07Циклон-гигант придет в Крым на следующей неделе – прогноз от ФОБОС
17:43Главаря ОУН* Бандеру могут перезахоронить на Украине
17:31ВСУ ведут артобстрел Энергодара – город обесточен
17:07В Подмосковье пожар в многоквартирном жилом доме – огонь охватил 2250 "квадратов"
Лента новостейМолния