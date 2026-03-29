Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища

Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища - РИА Новости Крым, 29.03.2026

Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища

Дамбу водохранилища в Карабудахкентском районе Дагестана может прорвать из-за проливных дождей с подтоплениями, сообщает региональное МЧС. РИА Новости Крым, 29.03.2026

2026-03-29T12:07

2026-03-29T12:07

2026-03-29T12:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Дамбу водохранилища в Карабудахкентском районе Дагестана может прорвать из-за проливных дождей с подтоплениями, сообщает региональное МЧС.При прорыве возможно подтопление домовладений, предостерегает администрация. Дамбу укрепляют мешками. К работам привлечены все городские службы и добровольцы из числа местных жителей. На месте работу координирует глава муниципалитета. Население оповещено о возможных последствиях и мерах первой необходимости. В районе объявлен режим повышенной готовности.Режим чрезвычайной ситуации введен в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает администрация района.Ранее в селе Адильотар Хасавюртского района, по данным местных властей, из-за ливней оказались подтоплены более 460 домов, людей эвакуировали. Кроме того, из больницы в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациентов – шестерых доставили в городскую больницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.Также в Хасавюрте обрушился железнодорожный мост, было приостановлено движение поездов. Кроме того, из-за ливней произошло подтопление путей на станции Тарки.В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале.

дагестан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, новости, природа, происшествия, наводнение