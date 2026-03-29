Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища
Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища
Дамбу водохранилища в Карабудахкентском районе Дагестана может прорвать из-за проливных дождей с подтоплениями, сообщает региональное МЧС. РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T12:07
2026-03-29T12:07
дагестан
новости
природа
происшествия
наводнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Дамбу водохранилища в Карабудахкентском районе Дагестана может прорвать из-за проливных дождей с подтоплениями, сообщает региональное МЧС.При прорыве возможно подтопление домовладений, предостерегает администрация. Дамбу укрепляют мешками. К работам привлечены все городские службы и добровольцы из числа местных жителей. На месте работу координирует глава муниципалитета. Население оповещено о возможных последствиях и мерах первой необходимости. В районе объявлен режим повышенной готовности.Режим чрезвычайной ситуации введен в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает администрация района.Ранее в селе Адильотар Хасавюртского района, по данным местных властей, из-за ливней оказались подтоплены более 460 домов, людей эвакуировали. Кроме того, из больницы в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациентов – шестерых доставили в городскую больницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.Также в Хасавюрте обрушился железнодорожный мост, было приостановлено движение поездов. Кроме того, из-за ливней произошло подтопление путей на станции Тарки.В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дагестан
дагестан, новости, природа, происшествия, наводнение
Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища

Из-за наводнения в Дагестане в одном из районов может обрушиться дамба водохранилища

12:07 29.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Дамбу водохранилища в Карабудахкентском районе Дагестана может прорвать из-за проливных дождей с подтоплениями, сообщает региональное МЧС.

"В Карабудахкенте возникла угроза прорыва дамбы водохранилища. Из-за аномальных ливней водохранилище в селе Карабудахкент Карабудахкентского района переполнено, существует угроза обрушения дамбы", – цитирует МЧС Дагестана в мессенджере Мах сообщение пресс-службы администрации муниципалитета.

При прорыве возможно подтопление домовладений, предостерегает администрация. Дамбу укрепляют мешками. К работам привлечены все городские службы и добровольцы из числа местных жителей. На месте работу координирует глава муниципалитета. Население оповещено о возможных последствиях и мерах первой необходимости. В районе объявлен режим повышенной готовности.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает администрация района.
Ранее в селе Адильотар Хасавюртского района, по данным местных властей, из-за ливней оказались подтоплены более 460 домов, людей эвакуировали. Кроме того, из больницы в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациентов – шестерых доставили в городскую больницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.
"Врип (временно исполняющий полномочия – ред.) главы муниципального образования "Хасавюртовский район" Багаутдин Мамаев провел совместное совещание в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Также в Хасавюрте обрушился железнодорожный мост, было приостановлено движение поездов. Кроме того, из-за ливней произошло подтопление путей на станции Тарки.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале.
13:39Над Крымом и девятью регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников
13:30Двое маленьких детей спаслись с пожара в Подмосковье – годовалый малыш погиб
13:06Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
12:52Крым накроют дожди и усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
12:43Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
12:31В Херсонской области дрон влетел в окно пассажирского автобуса и взорвался
12:10Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
12:07Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища
11:48В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит
11:17Весенняя депрессия: кто подвержен расстройствам больше всего и что делать
10:48Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России
10:18В Крыму усилят контроль за безопасностью детских площадок
09:47В Севастополе произошел пожар в жилом многоквартирном доме
09:22Lexus влетел в бетонное ограждение и загорелся в Казани – трое погибли
08:55В Ярославле сгорел многоквартирный жилой дом
08:11Крымский мост сейчас – обстановка в воскресенье утром
07:36Более 200 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 19 регионов России
07:07ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
00:01Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
Лента новостейМолния