Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища
Дамбу водохранилища в Карабудахкентском районе Дагестана может прорвать из-за проливных дождей с подтоплениями, сообщает региональное МЧС. РИА Новости Крым, 29.03.2026
Из-за наводнения в Дагестане в одном из районов может обрушиться дамба водохранилища
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Дамбу водохранилища в Карабудахкентском районе Дагестана может прорвать из-за проливных дождей с подтоплениями, сообщает региональное МЧС.
"В Карабудахкенте возникла угроза прорыва дамбы водохранилища. Из-за аномальных ливней водохранилище в селе Карабудахкент Карабудахкентского района переполнено, существует угроза обрушения дамбы", – цитирует МЧС Дагестана в мессенджере Мах сообщение пресс-службы администрации муниципалитета.
При прорыве возможно подтопление домовладений, предостерегает администрация. Дамбу укрепляют мешками. К работам привлечены все городские службы и добровольцы из числа местных жителей. На месте работу координирует глава муниципалитета. Население оповещено о возможных последствиях и мерах первой необходимости. В районе объявлен режим повышенной готовности.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает администрация района.
Ранее в селе Адильотар Хасавюртского района, по данным местных властей, из-за ливней оказались подтоплены более 460 домов, людей эвакуировали. Кроме того, из больницы в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациентов – шестерых доставили в городскую больницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.
"Врип (временно исполняющий полномочия – ред.) главы муниципального образования "Хасавюртовский район" Багаутдин Мамаев провел совместное совещание в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении в Telegram-канале
администрации.
Также в Хасавюрте
обрушился железнодорожный мост, было приостановлено движение поездов. Кроме того, из-за ливней произошло подтопление путей на станции Тарки.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале
