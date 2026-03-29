Над Крымом и тремя регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Над Крымом и тремя областями России системами ПВО во второй половине дня воскресенья ликвидировали 27 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были ликвидированы над Крымом, территориями Брянской, Курской, Белгородской областей.
Утром сообщалось, что силы противовоздушной обороны ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 203 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем.
В первой половине дня воскресенья 27 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще девятью регионами страны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
В Херсонской области дрон влетел в окно пассажирского автобуса и взорвался
Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
 
22:11В Севастополе возобновили движение морского транспорта
22:07Пожар в порту Усть-Луга и украинские беспилотники в Финляндии: главное за день
21:52Влетел на встречке в КамАЗ и еще одну машину: в ДТП под Ростовом погибли трое
21:37В Новороссийске объявили ракетную опасность
21:31В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:18В Севастополе воздушная тревога
21:07В Таганроге угроза атаки беспилотников – в городе работает ПВО
20:52Над Крымом и тремя регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников
20:41В Севастополе закрыли рейд
20:28Комфорт на детских площадках закрепят ГОСТом
20:07Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая
19:55В Крыму растет число музеев СВО
19:31Возгорание в порту Усть-Луга после атаки ВСУ – для тушения привлекли пожарные поезда
19:10Мошенники проникают в дом через умные колонки – как защититься
18:48В Крыму растет потребление электроэнергии: что сделают для надежного энергоснабжения
18:31В Крымских горах туристка повредила ногу – спуститься помогли спасатели
18:07Циклон-гигант придет в Крым на следующей неделе – прогноз от ФОБОС
17:43Главаря ОУН* Бандеру могут перезахоронить на Украине
17:31ВСУ ведут артобстрел Энергодара – город обесточен
17:07В Подмосковье пожар в многоквартирном жилом доме – огонь охватил 2250 "квадратов"
Лента новостейМолния