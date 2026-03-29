Мошенники проникают в дом через умные колонки – как защититься

Новый способ получить личные данные граждан появился у мошенников. МВД предупреждает о взломах умных колонок в домах россиян. Алгоритм действий при подозрении... РИА Новости Крым, 29.03.2026

2026-03-29T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Новый способ получить личные данные граждан появился у мошенников. МВД предупреждает о взломах умных колонок в домах россиян. Алгоритм действий при подозрении на незаконное проникновение через голосового ассистента рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в г. Симферополь Юрий Артамонов.Специалист предостерег – если голосовой помощник начал вести себя не так, как раньше, если умная колонка сама включается, выполняет какие-то команды, которые до этого не выполняла, то на это надо обратить внимание. "Ваша колонка подключается к интернету с помощью роутера. Значит, обязательно нужно обратить внимание на роутер, потому что иногда во всем умном доме точка входа, точка проникновения хакеров может быть не в самой колонке, а в роутере", – объяснил специалист.Он также советует обратить внимание на то, какие пароли человек использует для Wi-Fi, для входа в роутер, и на его прошивку. Бывает и так, поделился спикер, что человек сам дает доступ к своим устройствам."У меня есть доступ к моим устройствам у членов моей семьи. Значит, надо посмотреть, не появились ли там другие какие-то пользователи, может быть, под видом членов семьи, которых вы не приглашали, есть какие-то другие учетные записи", – посоветовал эксперт.С помощью умной колонки, по мнению спикера, преступники могут получить доступ не только к звуковым данным, но и ко всей другой информации, к которой вы открыли доступ."К примеру, моя колонка может смотреть мою почту. И в случае необходимости я могу ее попросить зачитать какие-то письма, либо предупреждать о письмах, либо какую-то информацию в них искать. Это зависит от того, какие права вы дали своей колонке, она может этой информацией обладать", – объяснил инженер.Для предотвращения мошеннического воздействия, прежде всего эксперт советует отвязать колонку от личного аккаунта и перенастроить заново.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взлом умных пылесосов: как обходить угрозыХакеры через умные пылесосы получают доступ ко всем устройствам в домеКак не дать себя прослушать с помощью робота-пылесоса - совет инженера

