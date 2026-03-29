Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России
Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Высокое профессиональное мастерство и впечатляющие волевые – крымчанка Елизавета Громова привезла победу на родной полуостров с чемпионата России по кудо. Ее заслуги отметил глава республики Сергей Аксенов.
"Поздравляю крымчанку Елизавету Громову с победой на чемпионате России по кудо. Наша землячка проявила высокое профессиональное мастерство, впечатляющие волевые качества и добилась успеха", – сказано в сообщении.
Конкуренция была очень серьезной: в соревнованиях участвовали 120 сильнейших спортсменов из 56 регионов страны.
В начале марта Елизавета выиграла "золото" в своей категории на Кубке России (Grizzly Open Cup X). Перед турниром ей присвоили звание мастера спорта России. А в июне нынешнего года она в составе сборной команды нашей страны отправится на чемпионат Европы и Азии в Тбилиси, напомнил глава Крыма в Telegram-канале.
"Еще раз поздравляю нашу чемпионку с победой. Это и ее личный успех, и новое достижение для крымского спорта. Так держать! Особые слова благодарности тренеру Елизаветы – Анастасии Громовой", – добавил Сергей Аксенов.
Кудо – смешанное боевое искусство, объединившее приемы из карате, дзюдо, джиу-джитсу, кикбоксинга, тайского и европейского бокса. Название переводится на русский язык как "Путь пустоты" или "Открытый путь".
