https://crimea.ria.ru/20260329/masterstvo-i-volya-chto-pomoglo-yunoy-krymchanke-stat-luchshey-v-kudo-po-rossii-1154716054.html

Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России

2026-03-29T10:48

новости крыма

спорт

соревнования

единоборства

награды

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154716182_0:114:797:562_1920x0_80_0_0_e12bf472ed58c7be74b5df8b7cd02289.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Высокое профессиональное мастерство и впечатляющие волевые – крымчанка Елизавета Громова привезла победу на родной полуостров с чемпионата России по кудо. Ее заслуги отметил глава республики Сергей Аксенов.Конкуренция была очень серьезной: в соревнованиях участвовали 120 сильнейших спортсменов из 56 регионов страны.В начале марта Елизавета выиграла "золото" в своей категории на Кубке России (Grizzly Open Cup X). Перед турниром ей присвоили звание мастера спорта России. А в июне нынешнего года она в составе сборной команды нашей страны отправится на чемпионат Европы и Азии в Тбилиси, напомнил глава Крыма в Telegram-канале.Кудо – смешанное боевое искусство, объединившее приемы из карате, дзюдо, джиу-джитсу, кикбоксинга, тайского и европейского бокса. Название переводится на русский язык как "Путь пустоты" или "Открытый путь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденами призеров зимней Паралимпиады и их тренеров"Я за натуралку!": спортсмен из Крыма стал чемпионом мира по версии WPSOКрымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

