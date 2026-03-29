https://crimea.ria.ru/20260329/masterstvo-i-volya-chto-pomoglo-yunoy-krymchanke-stat-luchshey-v-kudo-po-rossii-1154716054.html
Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России
2026-03-29T10:48
новости крыма
спорт
соревнования
единоборства
награды
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154716182_0:114:797:562_1920x0_80_0_0_e12bf472ed58c7be74b5df8b7cd02289.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154716182_0:117:797:715_1920x0_80_0_0_1b72f416fa7c6d90a71b7dd9bb29d8f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Аксенов поздравил крымчанка Елизавету Громову с победой на чемпионате России по кудо
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Высокое профессиональное мастерство и впечатляющие волевые – крымчанка Елизавета Громова привезла победу на родной полуостров с чемпионата России по кудо. Ее заслуги отметил глава республики Сергей Аксенов.
"Поздравляю крымчанку Елизавету Громову
с победой на чемпионате России по кудо. Наша землячка проявила высокое профессиональное мастерство, впечатляющие волевые качества и добилась успеха", – сказано в сообщении.
Конкуренция была очень серьезной: в соревнованиях участвовали 120 сильнейших спортсменов из 56 регионов страны.
В начале марта Елизавета выиграла "золото" в своей категории на Кубке России (Grizzly Open Cup X). Перед турниром ей присвоили звание мастера спорта России. А в июне нынешнего года она в составе сборной команды нашей страны отправится на чемпионат Европы и Азии в Тбилиси, напомнил глава Крыма в Telegram-канале.
"Еще раз поздравляю нашу чемпионку с победой. Это и ее личный успех, и новое достижение для крымского спорта. Так держать! Особые слова благодарности тренеру Елизаветы – Анастасии Громовой", – добавил Сергей Аксенов.
Кудо – смешанное боевое искусство, объединившее приемы из карате, дзюдо, джиу-джитсу, кикбоксинга, тайского и европейского бокса. Название переводится на русский язык как "Путь пустоты" или "Открытый путь".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
