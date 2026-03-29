Массированную атаку дронов отражают в Таганроге – есть жертвы и разрушения
Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников, ПВО отражает удар, сообщает мэр Светлана Камбулова. Ранее глава города сообщила об угрозе атаки... РИА Новости Крым, 29.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников, ПВО отражает удар, сообщает мэр Светлана Камбулова. Ранее глава города сообщила об угрозе атаки беспилотников и работе в городе сил противовоздушной обороны.И призвала соблюдать меры безопасности: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение, не подходить к окнам. Также глава города обратилась с просьбой не поддаваться панике и сохранять спокойствие.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что один мужчина погиб и еще один ранен.И проинформировал, что на месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы – есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются. Работа по отражению воздушной атаки в Таганроге продолжается. На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.
22:45 29.03.2026 (обновлено: 23:16 29.03.2026)