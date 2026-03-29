Lexus влетел в бетонное ограждение и загорелся в Казани – трое погибли - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Lexus влетел в бетонное ограждение и загорелся в Казани – трое погибли
РИА Новости Крым
Lexus влетел в бетонное ограждение и загорелся в Казани – трое погибли

Три человека погибли в горящем Lexus в Казани при столкновении с бетонным ограждением

09:22 29.03.2026
 
© Госавтоинспекция КазаниДТП в Казани
ДТП в Казани
© Госавтоинспекция Казани
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Автомобиль Lexus в Казани ночью на высокой скорости влетел в бетонное ограждение и перевернулся, повредил пять припаркованных автомобилей и загорелся, в результате три человека погибли, сообщает Госавтоинспекция Казани.
По предварительным данным, житель города Тольятти 1982 года рождения, управляя автомобилем Lexus, не выполнил требование предписывающего дорожного знака "Движение направо", не обеспечил контроль за безопасной скоростью и совершил наезд на бетонное ограждение, рассказали в ГАИ.
Автомобиль Lexus после наезда на бетонное ограждение опрокинулся и наехал на пять припаркованных машин. В результате наезда части бетонной конструкции также попали на проезжую часть улицы, в результате чего на них наехал двигавшийся автомобиль Hyundai Creta. Также разлетевшиеся фрагменты бетона повредили припаркованные автомобили Geely и Nissan, перечислили правоохранители. После ДТП и остановки Lexus загорелся.
Прибывшие на место экипажи полиции начали тушить пламя своими силами до приезда пожарных. Окончательно возгорание было ликвидировано дежурным расчетом пожарной части МЧС, проинформировали в ГАИ.

"В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Lexus, жители Самарской области, скончались на месте. На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства трагедии", – сообщил заместитель командира полка ДПС ГАИ Управления МВД России по городу Казани.

