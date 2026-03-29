Крымский мост: очередь на выезде с полуострова за час выросла еще почти в два раза
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает быстро увеличиваться очередь со стороны Керчи – в настоящий момент проезда ожидают 148 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив со стороны Крыма начала расти в воскресенье после обеда: по состоянию на 13 часов проезда со стороны полуострова ждали 20 авто, час назад перед пунктами досмотра на выезде с полуострова было уже 98 автомобилей.
"По состоянию на 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 148 транспортных средств", – сказано в сообщении.
При этом проезд по мостовому переходу через Керченский пролив со стороны Кубани по-прежнему остается свободным.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.