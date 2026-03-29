Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла за час почти в пять раз

2026-03-29T14:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом резко выросла очередь со стороны Керчи, в настоящий момент проезда ожидают 98 авто – час назад перед пунктами досмотра на выезде с полуострова было 20 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом проезд по транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Кубани остается свободным.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

