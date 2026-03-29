Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла за час почти в пять раз - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260329/krymskiy-most-ochered-na-vyezde-s-poluostrova-vyrosla-za-chas-pochti-v-pyat-raz-1154720294.html
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла за час почти в пять раз
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла за час почти в пять раз - РИА Новости Крым, 29.03.2026
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла за час почти в пять раз
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом резко выросла очередь со стороны Керчи, в настоящий момент проезда ожидают 98 авто – час назад перед пунктами... РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T14:07
2026-03-29T14:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
краснодарский край
тамань
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_0:27:3547:2022_1920x0_80_0_0_922829518f25c918591ad122eb481652.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом резко выросла очередь со стороны Керчи, в настоящий момент проезда ожидают 98 авто – час назад перед пунктами досмотра на выезде с полуострова было 20 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом проезд по транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Кубани остается свободным.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
краснодарский край
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_271d6777bd7cf5aa6f3ac49f921d50f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, краснодарский край, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла за час почти в пять раз

Крымский мост – досмотра на выезде с полуострова ждут 98 автомобилей

14:07 29.03.2026 (обновлено: 14:10 29.03.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом резко выросла очередь со стороны Керчи, в настоящий момент проезда ожидают 98 авто – час назад перед пунктами досмотра на выезде с полуострова было 20 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 98 транспортных средств", – сказано в сообщении.
При этом проезд по транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Кубани остается свободным.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьКраснодарский крайТаманьОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
