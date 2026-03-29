Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Керчи, в настоящий момент проезда ожидают 20 авто. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.03.2026
2026-03-29T13:06
2026-03-29T13:06
https://crimea.ria.ru/20260105/dosmotr-na-krymskom-mostu-chto-mozhno-brat-s-soboy-i-kak-bystro-proyti-1152202185.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Керчи, в настоящий момент проезда ожидают 20 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 20 транспортных средств", – сказано в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
5 января, 14:02Ситуация на дорогах Крыма
Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
13:39Над Крымом и девятью регионами России ликвидировали еще 27 беспилотников
13:30Двое маленьких детей спаслись с пожара в Подмосковье – годовалый малыш погиб
13:06Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
12:52Крым накроют дожди и усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
12:43Брал в плен Паулюса и штурмовал Берлин: умер ветеран-разведчик Василий Зинченко
12:31В Херсонской области дрон влетел в окно пассажирского автобуса и взорвался
12:10Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
12:07Наводнение в Дагестане – в одном из районов угроза прорыва дамбы водохранилища
11:48В Крым на три дня – куда едут россияне и сколько это стоит
11:17Весенняя депрессия: кто подвержен расстройствам больше всего и что делать
10:48Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России
10:18В Крыму усилят контроль за безопасностью детских площадок
09:47В Севастополе произошел пожар в жилом многоквартирном доме
09:22Lexus влетел в бетонное ограждение и загорелся в Казани – трое погибли
08:55В Ярославле сгорел многоквартирный жилой дом
08:11Крымский мост сейчас – обстановка в воскресенье утром
07:36Более 200 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 19 регионов России
07:07ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
00:01Теплые дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
Лента новостейМолния